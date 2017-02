La Junta ve en el Chare la solución a las carencias de la Costa

El Centro Hospitalario de Alta Resolución y Especialidades (Chare) de Lepe sigue siendo eje de confrontación entre la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Lepe, y por ende entre PSOE y PP. Una polémica que ayer dio un nuevo giro de tuerca con motivo de la visita que el consejero de Salud, Aquilino Alonso, realizó a dichas instalaciones, un proyecto que arrancó hace ya más de una década, cuyas obras concluyeron hace ahora casi un año y que permanece cerrado por la falta de accesos y acometida de suministros al mismo.

Un asunto éste en el que se centra en los últimos días la confrontación política, sobre todo después de que el Gobierno central confirmase la pasada semana que por el momento el Ministerio de Fomento no baraja una fecha concreta para el inicio de las actuaciones encaminadas a la construcción de dichos accesos, lo que ha llevado al Ayuntamiento de Lepe a plantear como alternativa transitoria el concierto o alquiler del hospital Virgen de la Bella, en cuya apertura trabajan estos días sus propietarios, la empresa Pascual.

En su visita a Lepe, el consejero de Salud dejó muy claro que la única solución a las carencias sanitarias de la Costa occidental pasan por "centrar los esfuerzos" de todas las administraciones en la apertura del Chare "lo más pronto posible", descartando con ello cualquier otro tipo de "medidas intermedias", y más "cuando falta poco" para que dicho centro pueda abrir sus puertas.

En relación a los accesos y acometidas, Alonso reiteró el compromiso que mediante la firma de un convenio adquirió el Ayuntamiento de Lepe hace quince años. Según indicó "las obras del Chare están finalizadas desde hace casi un año y nos encontramos que falta una parte por hacer que son los accesos", a lo que añadió que "el convenio firmado entre Junta y Ayuntamiento dice de forma clara que le corresponde al Consistorio".

"Nosotros no tenemos un convenio firmado con el Ministerio de Fomento sino con el Ayuntamiento de Lepe", subrayó el consejero y, aunque se mostró "convencido" de que el alcalde lepero, Juan Manuel González (PP), "está trabajando para finalizar estos accesos, lo podría hacer hecho con antelación". Alonso remarcó que "la fórmula que se utilice nos parecerá bien si permite ponerlo en funcionamiento en breve".

"Hay cosas que no tienen interpretación -prosiguió Alonso-, ya que cuando uno firma un compromiso y un convenio es como firmar un contrato y uno no puede decir de repente que no tiene validez", independientemente del color político, ya que son "las instituciones las que se responsabilizan de hacer su parte y está claro".

En relación al Chare, en el que la Junta ha invertido 21 millones de euros y cuyas obras están recepcionadas desde el pasado mes de junio, el consejero subrayó que está previsto que este hospital público de alta resolución, atienda a una población de más de 92.000 personas tanto del municipio lepero como de Ayamonte, Cartaya, Isla Cristina, Sanlúcar de Guadiana, San Silvestre de Guzmán y Villablanca. Se estima que atenderá anualmente 83.000 consultas externas, 70.000 urgencias y 3.000 intervenciones quirúrgicas.

El hospital cuenta con una superficie construida de 13.421 metros cuadrados, donde se distribuyen servicios de urgencias, actividad quirúrgica, consultas externas, pruebas diagnósticas y zona de hospitalización. Dispone de una amplia zona de consultas con 25 módulos para atención especializada y salas de exploraciones especiales y de endoscopias. Además, cuenta con una potente área de diagnóstico por imagen donde se ubicarán dos salas de radiología convencional, telemando para estudios digestivos, ecógrafos, mamógrafo y TAC.