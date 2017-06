Juanma Moreno dice que la moción de Bollullos es para "arreglar el desgobierno" del municipio

El presidente del PP-A, Juanma Moreno, ha explicado que una de las motivaciones que ha llevado a su partido en Bollullos par del Condado a presentar una moción de censura con Independientes por Bollullos (IxB) contra el alcalde socialista, Rubén Rodríguez, tal y como adelantó Huelva Información es "enderezar el rumbo" del municipio en respuesta a un "desgobierno" por parte del PSOE.

Moreno ha explicado que sus compañeros le han transmitido que en este municipio, además de un "desgobierno", hay una "dejación de las funciones" por parte del grupo que gobierna y, por tanto, el PP ha decidido llegar a un acuerdo para "enderezar el rumbo".

A esto, ha añadido que se ha llegado al acuerdo con los Independientes porque el PP "no hace mociones con Podemos, con Izquierda Unida (IU)" porque estos son, a su juicio, partidos políticos "que no respetan los principios" del PP. "Nosotros lo que no hacemos es mociones con Podemos, con IU y, en definitiva, con partidos que no respetan los principios que nosotros respetamos y los que queremos", ha insistido.

Moreno ha coincidido así con el presidente provincial del PP de Huelva, Manuel Andrés González, que explicó que otro de los principales motivos que han llevado al PP de Bollullos a presentar una moción de censura es "el incumplimiento" del equipo de gobierno con el Centro Hospitalario de Alta Resolución del Condado, que se ubicará en Bollullos.

El acuerdo alcanzado entre Independientes por Bollullos (IxB) y el PP para la presentación de la moción de censura ya contempla el nombre de la propuesta para la alcaldía y el puesto de primer teniente de alcalde. Así, proponen como nueva alcaldesa a la independiente Isabel Valdayo, -concejal de Asuntos Sociales en la anterior legislatura por Independientes por Bollullos-, mientras que el actual portavoz del PP en el municipio, Adrián Moreno, será el primer teniente de alcalde.