José Antonio ya tiene un donante

Después de diez meses de lucha sin cuartel contra la leucemia (y por encontrar un donante de médula compatible), la familia del pequeño José Antonio Garrido recibió ayer la noticia que esperaba desde hace meses y que grabó una sonrisa en la cara del pequeño de 12 años olontense. Y es que al fin se ha encontrado su "alma gemela", o lo que es lo mismo, un donante que supera el 90% de compatibilidad con él.

La familia recibió la noticia en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, donde José Antonio tenía programada una extracción de médula en el marco del tratamiento al que se somete desde hace meses para luchar contra la enfermedad.

Nada más conocer la noticia rompí a llorar y el corazón se me salía por la boca... Gracias a todos"

"Una vez acabada la intervención -señaló la madre del pequeño, María Eugenia Casado, a Huelva Información- nos citó el médico en su consulta para trasladarnos la feliz noticia". Con lágrimas de emoción, Casado no podía esconder la "inmensa alegría" que siente desde entonces. "Nada más conocer la noticia rompí a llorar de felicidad -prosiguió- y el corazón parecía que se me saliese por la boca de la emoción".

El primer recuerdo que se le vino a la cabeza "fue paradójicamente el día más triste de mi vida, cuando en junio del año pasado me comunicaron que mi hijo había sido diagnosticado de leucemia. Es como si de forma totalmente inconsciente -relató-, la mejor noticia de mi vida en los 47 años que tengo, la que he recibido hoy (por ayer), hubiese querido decirle a la peor, la de aquel día de junio, que se fuese definitivamente de mi memoria".

Según María Eugenia Casado, "después de los interminables meses de espera, a partir de ahora todo se precipita y va ya muy rápido". No en vano, según informó, José Antonio será hospitalizado el próximo 18 de abril para su preparación y para el "pretrasplante", y solo diez días después, el 28 del mismo mes, le será practicado el trasplante de médula tan ansiado por él y por toda su familia, así como por los vecinos de Gibraleón y de otros muchos puntos de la provincia y de toda la geografía nacional que le han mostrado públicamente su apoyo en los últimos meses.

Sobre la identidad del donante, según relató la madre del pequeño, "nada conocemos" porque, según sus palabras, así lo establece el protocolo que se pone en marcha en estos casos, aunque sí se sabe que dos días antes del trasplante viajará en avión hasta el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla de cara a la posterior intervención

La alegría era ayer palpable no solo en el rostro del pequeño y su madre, sino en toda su familia. Su abuelo aseguraba no haber recibido una noticia más feliz en sus "70 años de vida", al igual que su abuela. Ambos afirmaron entre lágrimas y risas que no la cambiarían "ni por el día de nuestra boda, ni por el nacimiento de nuestros hijos y nietos, ni por una lotería".

La madre del menor tiene claro que "todo esto me llevará a luchar por la donación de médula durante toda mi vida" y agradeció el "inmenso" apoyo que ha recibido "por todos los olontenses, por el mundo del fútbol, por las hermandades de mi pueblo, por los medios de comunicación y, en general, por todos los onubenses y resto de andaluces y españoles que se han volcado con nosotros. Finalmente se ofreció a "ayudar en todo lo posible a otras madres que estén atravesando mi misma situación, que son muchas".

El pequeño, visiblemente debilitado por la extracción que le fue practicada ayer en Sevilla, no tenía palabras para describir su alegría y sus primeras declaraciones públicas quiso que fuesen para seguir difundiendo un mensaje en favor de la donación de médula porque "aunque ya no sea para mí, sí para otros muchos niños que están pasando por la misma situación que yo".

El caso de José Antonio Garrido ha conmovido a toda la sociedad onubense y ha traspasado sus fronteras en buena parte gracias al mundo del fútbol, deporte del que el pequeño se confiesa un gran aficionado. Y es que una de sus figuras más entrañables como el jugador del Betis, Joaquín Sánchez, ha sido uno de los grandes defensores de su causa.