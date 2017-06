Izquierda Unida y Recuperemos Bollullos se desmarcan de la moción de censura

Los partidos de izquierdas lanzaron ayer un capote al equipo de gobierno socialista al anunciar que no respaldarán bajo ningún concepto la moción de censura que suscribirán el próximo lunes independientes y populares. Aunque su apoyo no tendrá mayor transcendencia política, al sumar sendos grupos mayoría absoluta (9), sí que entraña un balón de oxigeno al alcalde, Rubén Rodríguez. El regidor socialista mantenía en el día de ayer su silencio en espera de acontecimientos. Su estrategia es de manual: no quiere lanzarse a la yugular del adversario y dinamitar los puentes con un PP que le dio la alcaldía con su abstención.

La replica dura vino desde el PSOE provincial, su vicesecretaria general en Huelva, María Márquez, tachó de "verdadero disparate" la decisión de los populares de suscribir una moción de censura en el ecuador de mandato. Un movimiento que circunscribía "al nerviosismo del PP por quitarle la Alcaldía a un socialista que lo está haciendo muy bien y que tiene el respaldo de la gente de su pueblo". Bajo estos argumentos considera que la decisión política carece de "ningún sentido".

Desde el PP mantienen "abiertas las vías de acuerdo" y negociarán hasta el último minuto

Márquez realizó una defensa cerrada de la labor de gobierno desempeñada por "un equipo renovado", cargado de savia nueva y liderados por un "alcalde comprometido, que está dando lo mejor de sí mismo a la hora de impulsar y transformar la realidad de Bollullos". En esta línea, destacó que los socialistas tomaron las riendas de una institución "arruinada" tras el mandado 2011-2015 en la que IB gobernó la mayor parte del tiempo en coalición con el PP. Un escenario que, a su juicio, les obligó adoptar "medidas económicas muy importantes", y desarrollar "muy buena gestión en la salida de la MAS, la reducción de la deuda y la culminación del PER". Al hilo de ello el PSOE sacaba pecho de su gestión económica y hacía público un informe de tesorería donde se corroboraba que la deuda a 13 de junio de 2017 había bajado hasta los 24 millones de euros, mientras que dos años antes alcanzaba los 27.800.000.

Entre tanto el portavoz del PP en Bollullos, Adrián Moreno, jugaba a la ambigüedad y aseguraba que existen vías de acuerdo" tras encarrilar unas difíciles negociaciones que se desbloquearon después de que los independientes aceptasen que Isabel Valdayo fuese la alcaldesa en detrimento de Lidia Calvo, que se encuentra investigada en un proceso judicial.

Izquierda Unida atendió la mano tendida ofrecida por los Independientes para buscar un cambio de gobierno. Sin embargo, su representante, Noelia Mairena, insistió en que "no nos ofrecieron nada que nos convenciera, ni tan siquiera un plan de trabajo" sobre el que construir un proyecto de ciudad. "Ellos (IB) defienden sus siete años de gobierno al frente de la institución, si bien nosotros le trasladamos que no vemos razones de peso para poner en marcha una moción de censura". Este modelo de hacer política ha tenido para Mairena un grave perjuicio para los ciudadanos que se ha materializado en "20 años de crispación política, 5 alcaldes diferentes y tres mociones de censura que han deparado dos alcaldes inhabilitados para el ejercicio de cargo público y un pueblo en la ruina". En este sentido, subraya que la decisión de "interrumpir gobiernos" a mitad de mandato rompe la dinámica de trabajo y tiene en contra "el sentir de la gente que ve necesario que se deje acabar la legislatura".

La edil de IU, cuyos disidentes crearon IB, se muestra muy critica con la formación política y, aun cuando reconoce que "los socialistas no han hecho nada para reestructurar la plantilla o la bajada de impuestos, los independientes tampoco hicieron lo propio durante sus siete años de gobierno".

Recuperemos Bollullos tampoco apoyará la moción de censura, si bien aun queda por dilucidar si optan por oponerse o abstenerse. Su nueva portavoz, Loli Carvajal, indicó que cuando se sentaron a negociar con los independientes corroboraron que por simples cuestión aritmética la posibilidad de sacar las propuestas municipales "quedarían en manos del PP", que pasaría a ser o bien llave de gobierno o bien grupo que decantaría la balanza a uno u otro lado. Sin posibilidad de aceptar esta circunstancia, la asamblea se opuso a dar esta posición de fuerza a la derecha bollullera, aunque tendieron la mano a respaldar aquellas mociones que sean beneficiosas para el municipio. Serán nuevamente los ciudadanos quien en la asamblea tendrá que decidir si se oponen o se abstienen a una moción que enfila su recta final.