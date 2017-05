Intervenidos más de 200 kilos de merluza inmadura transportados en un turismo

La Guardia Civil, en un operativo conjunto con Inspección pesquera de la Junta de Andalucía, ha intervenido 224 kilos de merluza inmadura. El dispositivo se llevó a cabo en la autovía A-49 dentro de las actividades que los agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona) desarrollan junto con los Agentes de Inspección Pesquera para el control de la pesca, transporte y comercialización de pescado inmaduro junto con Inspectores de Pesca.

En el operativo, los agentes inspeccionaron un turismo en cuyo interior encontraron merluza de talla no reglamentaria repartida por el maletero y por los asientos traseros, sin garantía en la cadena de frío al ser un vehículo no isotermo. El conductor carecía de todo tipo de documentación legal de la mercancía, los envases no tenían etiquetado ni documento de trazabilidad.