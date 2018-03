La Inspección insta al Ayuntamiento a reubicar el vestuario de la Policía

La Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Huelva ha enviado hasta la fecha dos requerimientos al Ayuntamiento de Aracena para que reubique los vestuarios de la Policía Local en las dependencias municipales, una actuación que viene precedida de la reclamación -en bloque y por escrito el pasado marzo- de los agentes para que el Consistorio ponga solución a "la carencia de medidas de seguridad e higiene en la jefatura".

Uno de los efectivos que abandera las reivindicaciones, Jesús Astola, del Sindicato Profesional de Policías Municipales de España (SPPME), indica a este diario que el Ayuntamiento que preside Manuel Guerra "no nos contestó en tres meses", lo que motivó que el 4 de julio pasado pusiera los hechos en conocimiento de Trabajo. Una inspectora visitó las instalaciones unos días más tarde, pero no pudo culminar su examen in situ, por lo que citó el 27 de julio al técnico de prevención de riesgos para que aportara la documentación pertinente.

El proyecto contempla su instalación en la sala de reuniones y el despacho del jefe

Con los datos obtenidos, emitió un informe que recibió el Ayuntamiento aracenense el 4 de octubre y al que ha accedido Huelva Información, en el que da fe de "la existencia de taquillas en el lugar donde toman declaración a los detenidos los trabajadores locales, de tal forma que, si en un momento de cambio de turno un trabajador debe proceder a cambiarse de ropa para comenzar o finalizar su jornada de trabajo, puede darse la circunstancia de que deba hacerlo en presencia del detenido y del resto de compañeros".

Es más, en el caso de tener que meter a algún arrestado en el calabozo de la comisaría, este atraviesa la zona de taquillas. "Ello claramente infringe", afirma la inspectora, "las disposiciones mínimas de seguridad y salud". Por ello entiende que "la entidad no ha facilitado a los trabajadores un lugar donde poder cambiarse de ropa (dada la exigencia de uniformidad en su puesto) en condiciones de decoro, debiendo los trabajadores hacerlo en ocasiones en presencia de terceros". Por todo, dio un mes al Consistorio para que procediera a determinar la reinstalación de los vestuarios "acometiendo las reformas que sean necesarias para garantizar la salubridad".

El Ayuntamiento contestó el 2 de noviembre manifestando su discrepancia "por ser bastante improbable las coincidencias que se argumentan dada la media anual de detenidos del depósito carcelario de Aracena y por una simple cuestión de sentido común en cuanto a organización de funciones para evitar coincidencias", aunque acató el requerimiento y solicitó "un plazo razonable y materialmente viable" al organismo estatal, entendiendo que, de lo contrario, "la única solución inmediata posible sería la clausura" del calabozo. Las fuentes de la Policía Local consultadas por este diario precisan que la media anual de arrestados fluctúa entre los 90 y los 100.

El 24 de noviembre pasado, la Administración local recepcionaba el segundo requerimiento de la Inspección, que le concedía tres meses más para "determinar los recursos económicos necesarios" y le instaba a aportar en dos semanas el proyecto definitivo de la reubicación de los vestuarios en la Jefatura, instalada en la actualidad en el semisótano de la Casa Consistorial.

El Ayuntamiento, tal y como consta en el proyecto que presentó días después, propone adecuarlo en la zona que hoy ocupan la sala de reuniones y el despacho del jefe de la Policía, una actuación que presupuesta en 7.600 euros y que pasa por la ejecución de tabiquería de distribución, el desplazamiento del actual equipo de aire acondicionado a esta nueva área o el revestimiento de los aseos con solería. Estima que la duración de las obras es de 40 días.

Pero el plazo de tres meses otorgado por la Inspección de Trabajo finalizó el pasado sábado 24 de febrero y las obras no han comenzado. El Ayuntamiento indicó a este diario al respecto que la ejecución del proyecto está supeditada a la aprobación del presupuesto de 2018, que no se realizará "hasta el próximo pleno o el siguiente".

El policía Jesús Astola entiende "que no han cumplido y que no hay voluntad de arreglar nada", a lo que el Consistorio responde diciendo "que el proceso está en vías de solución" y que "ya hay proyecto y está realmente dentro de los plazos".