Ignacio Caraballo asegura que el alcalde de la localidad "no merecía esta caza y captura"

El secretario provincial del PSOE de Huelva, Ignacio Caraballo, dio la cara por el edil bollullero al considerar que su inclusión en la causa judicial por prevaricación es "indebida" y respondía a una "caza y captura" de los populares e independientes, que han formalizado una alianza para ir de la mano en este caso.

Según quiso recordar Caraballo, los hechos que son objeto de investigación se llevaron a cabo en el año 2006 y parte de 2007, mientras que Rubén Rodríguez no entró en el equipo municipal hasta junio de 2007, por lo que "no participó en absolutamente nada de los hechos como ahora ha quedado demostrado". El líder de los socialistas onubenses indicó que la acusación ha estado dirigida por el PP y los independientes con José Carlos Hernández Cansino -ex del PP de Punta Umbría y hoy día independiente en el Consistorio- como abogado, en lo que Caraballo entiende que ha sido "una caza y captura política". Por ello, señaló que el alcalde bollullero "no se merecía ni en tiempo ni en forma esa acusación" y ha puesto en valor la decisión de juzgado.