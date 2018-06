IU prepara su referéndum sobre la confluencia con Podemos y Equo

La coordinadora provincial de IU y una representación de las asambleas y militantes de la provincia se dieron cita ayer en Aljaraque para abordar el acuerdo con Podemos en Andalucía y el pacto federal con la formación morada y Equo. De este modo, se analizaron las líneas de trabajo que se seguirán en los próximos meses de cara a las elecciones autonómicas y municipales.

La próxima semana IU medirá en la provincia el grado de apoyo que tiene la fórmula andaluza de la confluencia pactada hace unos días entre Podemos e IU en Andalucía para las autonómicas. Así, del martes al sábado se votará en un referéndum la ratificación del acuerdo de manera online y el domingo se hará de manera presencial en las asambleas.

Según explicó el coordinador provincial de IU, Rafael Sánchez Rufo, el diagnóstico que se hizo durante el encuentro de ayer es que hay por delante "una responsabilidad histórica de entendernos con más gente" y de ofrecer "una sola papeleta para dar respuesta, desde la unión, a quienes sufren la precariedad provocada por el modelo de salida de la crisis".

No obstante, el dirigente de izquierdas reconoció que el proceso es complejo y tiene "las contradicciones lógicas que se presentan cuando uno no se relaciona con alguien e su propia familia", pero que, en todo caso, "no se valoran como un problema grave, sino como un reto" que se afronta "con toda la ilusión del mundo".

A su juicio, es muy humano que en un proceso como el que se lleva a cabo haya gente que piense que se abandona la zona de confort y que puede preguntarse qué pasa con su puesto en la lista, pero lo fundamental, en su opinión, es vencer esos temores "poniendo la política por delante". Y, según sostiene, "nuestra gente entiende perfectamente el momento en el que estamos, así como la necesidad de entendernos con más gente y de abrir al máximo la organización", argumentó.

A partir de ahora, según recordó, se buscará establecer en todos los municipios onubenses espacios de confluencia. Donde únicamente esté organizado IU, serán espacios en los que, como ha ocurrido siempre en las municipales, se hará un llamamiento amplio a la ciudadanía para que se integre en las candidaturas, que siempre han englobado tanto a gente de IU como a independientes. Y, por otra parte, en los municipios en los que haya otros actores organizados, como Podemos, se llevarán a cabo asambleas abiertas junto a la formación morada.

En cualquier caso, Sánchez Rufo considera que IU siempre se ha entendido y ha establecido espacios abiertos y de participación "con gente que no milita en IU o en el PC", por lo que ahora el único matiz diferenciador que hay ante los futuros comicios respecto a los anteriores es que la participación se hará "con gente organizada en Equo o Podemos".

Sin embargo, un sector de IU se opone a la confluencia. Así, en el día de ayer, los promotores del manifiesto Por Una IU Soberana -entre los que están el concejal de IU en el Ayuntamiento Juan Manuel Arazola o los miembros de la coordinadora federal José Luis Pérez Tapias y Diego Valderas- instaron a su partido a reformular la pregunta de la consulta a las bases sobre el acuerdo con Podemos y Equo para ir en coalición a las elecciones , por considerarla un "engaño" y una "manipulación".

A su juicio, la pregunta está mal formulada, ya que no pide opinión sobre el acuerdo que se ha alcanzado, sino sobre la voluntad de confluir, lo que refleja que la dirección de IU "pretende condicionar a los militantes y a los simpatizantes para que salga lo que ellos quieren". Así, en un comunicado, los críticos con la estrategia de IU de acercamiento a Podemos advierten de que, si la dirección no rectifica, no participarán en la consulta y pedirán a la militancia que tampoco lo haga.

También la confluencia ha generado brechas en Podemos. Respecto al enfrentamiento entre la secretaria general de Podemos en Andalucía, Teresa Rodríguez, y la dirección nacional de la formación morada -por el pacto suscrito entre la gaditana y Antonio Maíllo para crear una candidatura conjunta para las autonómicas al margen de las directrices aprobadas por Podemos en Madrid- Sánchez Rufo indicó que IU será siempre "respetuoso con los debates internos de otras organizaciones".

Desde la Ejecutiva nacional de Podemos consideran que Rodríguez y el sector anticapitalista quiere disolver el partido en una nueva formación en Andalucía, lo que ha provocado la reciente dimisión de la diputada por Huelva, Isabel Franco como secretaria de Sociedad Civil de la Ejecutiva de Podemos Andalucía. La congresista, que lidera una plataforma bendecida por Iglesias y Echenique, pide primarias propias antes de la conjuntas y acusa a Rodríguez de querer crear una organización nueva, con censo y marca propios.

Al respecto, el coordinador provincial de IU insistió en que el acuerdo andaluz es positivo, ya que IU y Podemos se relacionan "como dos fuerzas de manera horizontal, de igual a igual", y en la convicción compartida de que es necesario construir "un espacio común en el que nos sintamos cómodos".

Así, Sánchez Rufo valoró que si esto, en el ámbito interno de Podemos, genera diferencias entre Podemos Andalucía y Teresa Rodríguez con otros sectores de Podemos, IU no entrará a valorarlo. "Tratamos de ser pedagógicos y explicar a todos los compañeros de Podemos, sean de la sensibilidad que sean, que esas cuestiones tienen solución y lo fundamental es estar a la altura de la responsabilidad que tenemos", manifestó.