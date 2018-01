IU exige el arreglo del ascensor y la calefacción en el Vázquez Díaz

El grupo municipal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Nerva ha mantenido un encuentro con la dirección del IES Vázquez Díaz para abordar los problemas del centro educativo, a raíz de la protesta convocada por los alumnos la semana pasada por los problemas de falta de electricidad y calefacción.

"No podemos permitir que como cada invierno los más de 400 alumnos que hay matriculados vuelvan al centro con déficit en la calefacción; que el alumnado con discapacidad o con problemas de movilidad no pueda acceder a la planta de arriba, ya que el ascensor hace más de una década que está en desuso a pesar de la insistencia por parte de la dirección para su sustitución ante la Delegación de Educación. Además, y para colmo, corremos el riego de perder el ciclo superior de actividades físicas por no disponer de un pabellón a la altura del mismo", declaró Moreno Mateo a la salida de la reunión. "Desde IU seguiremos luchando por una enseñanza pública y de calidad, donde nadie pase frio ni calor en las aulas, donde sus instalaciones estén acondicionadas para cualquier tipo de persona, ", subrayó.