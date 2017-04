IU pedirá en Europa la paralización cautelar del proyecto del gasoducto

El Grupo de IU elevará mañana en la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo la misma reclamación que la federación de izquierdas llevó a la Cámara en 2013, ya afianzada, en el sentido de solicitar la paralización cautelar del proyecto de almacenamiento y explotación de Gas Natural en el subsuelo del espacio natural de Doñana y territorios aledaños y la exigencia de una evaluación de impacto ambiental y riesgos sísmicos íntegra, y no "cuarteada".

Tomará la palabra el responsable de Relaciones Institucionales de IULV-CA, Francisco Javier Camacho, que asimismo anunció que, aunque este extremo está pendiente de confirmar, también tiene intención de pedir la constitución de una comisión de investigación de la Eurocámara y que la misma visite la zona, "como se ha hecho otras veces, para escuchar a los diferentes actores".

Con carácter previo, esta mañana se mantendrán reuniones con la representación de la Junta de Andalucía en Bruselas, así como con los grupos políticos del PSOE, los Verdes y la Alianza Democrática de los Liberales por Europa, a las que asistirá el portavoz de Ecologistas en Acción en el Consejo de Participación de Doñana, Juan Romero, como representante de la plataforma Salvemos Doñana.

"Se quiere informar de la problemática ante la existencia de un informe de la Universidad de Huelva que alerta del riesgo sísmico; es un proyecto que sólo sostiene el Gobierno del PP, con un interés meramente estratégico y especulativo, pues está demostrado que España tiene ya tres veces la capacidad de almacenamiento que se precisa", aduce Camacho.

IU, así, volverá a reiterar su "disconformidad" con la división del proyecto para eludir la evaluación integral del mismo. Ante el inicio de uno de los subproyectos (Marismas Occidental), y pese a que "la Junta ha cambiado de posición respecto a hace cuatro años", el partido no comparte la opinión de que dicho subproyecto es inviable sin los otros tres: "sigue siendo viable, y no sólo va a dañar a Doñana aunque esté en los aledaños, sino que se va a almacenar gas en el mismo". "En el subsuelo no hay límites, y nos tememos un segundo caso Castor".