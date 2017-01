Huelga en las clases de Infantil en demanda del desdoble de la unidad

El elevado número de alumnos en una de las clases de Educación Infantil llevará mañana las protestas de los padres a las puertas del colegio público Virgen del Rosario de Minas de Riotinto. Hace un mes que alertaron a la Delegación Provincial de Educación del incumplimiento de la ratio legal en el primer curso del segundo ciclo de Infantil, correspondiente a los niños de 3 años. No han obtenido aún respuesta, mientras la semana pasada se agravó la situación con la incorporación de un nuevo alumno. En total son 29, dos por encima del máximo permitido en Andalucía. Todos ellos se quedarán a partir del miércoles sin ir a clase "hasta que no se garantice por escrito" el desdoble del grupo que permita una atención educativa adecuada a los pequeños. Hoy, en la víspera, están convocados los padres en la Delegación para exponer la situación en persona, aunque desde Educación no les han adelantado si saldrán de allí con una solución para sus demandas.

El Ministerio de Educación fijó en 2010 para toda España un número máximo de 25 alumnos por clase en el segundo ciclo de Infantil. Un año después, la Junta de Andalucía habilitó un margen del 10% para la ampliación extraordinaria de esa ratio, de forma que, tirando de matemáticas, el número permitido es de 27,5 alumnos por unidad educativa.

El jefe de Planificación y Escolarización en Huelva recibe hoy a los padres de alumnos

Los padres del curso afectado en el colegio riotinteño explicaron ayer a este periódico que fueron 26 los niños que empezaron el curso, y que posteriormente se sumó otro más a la clase. Hasta entonces se mantenía dentro de los límites extraordinarios previstos por la Consejería de Educación. El problema se produjo el mes pasado, cuando se escolarizó un pequeño más de la misma edad y el grupo llegó hasta los 28 niños.

Los padres pasaron entonces a la acción y escribieron una carta al delegado territorial, Vicente Zarza, para alertarle del exceso y reclamarle la creación de una segunda unidad en el colegio. Ese escrito fue firmado por los padres y tutores de los 28 escolares afectados, con registro de entrada en el propio centro el pasado día 19 y envío certificado a Huelva el día siguiente.

"Sabemos que siempre es necesario un tiempo mínimo en la Administración para hacer los trámites necesarios y tomar medidas, pero esto ya ha superado el un límite y no podemos esperar más", cuenta una de las madres firmantes, Esther Geraldo.

La espera se les hace ya insostenible, sobre todo cuando el lunes de la semana pasada llegó un nuevo niño a la misma unidad, que en estos momentos anda en 29 integrantes, cuatro por encima del límite, y dos más allá, incluso, del margen andaluz para situaciones extraordinarias.

Es más. La situación cuenta con el agravante añadido de que a algunos niños se les han detectado necesidades especiales educativas y de apoyo, lo que elevaría aún más el cómputo de la ratio por las necesidades adicionales de atención que generan.

"Estamos en un punto en el que las actividades extraescolares, como las salidas fuera del centro, se han tenido que suspender por la imposibilidad de atender de la forma adecuada a un grupo tan grande. Y sabemos de las dificultades que hay ahora para desarrollar a diario las clases con garantías de atención y seguridad para todos, porque no dejan de ser 29 niños de sólo 3 años de edad, que en muchos casos no tienen total autonomía", explica Geraldo.

El objetivo de los padres es sólo uno y queda muy claro: el desdoble de la unidad, con el que este curso de Infantil pasaría a tener dos aulas entre las que se repartirían los niños. "Hay una clase vacía justo al lado de la actual y no sería un problema de espacio. Sólo habría que contratar a un docente más", aclaran.

Pero sólo desconvocarán el paro indefinido en las clases y la movilización de mañana si obtienen un compromiso "por escrito" de la Delegación de Educación. Este avance puede producirse esta misma mañana, ya que el jefe de Planificación y Escolarización, Antonio Huelva, convocó ayer mismo a una representación de los padres del colegio Virgen del Rosario.

Fuentes de Educación reconocieron ayer a Huelva Información la situación existente en la referida unidad educativa de Infantil en Riotinto. Confirmaron la recepción de la carta enviada por los padres, el interés del delegado en darle respuesta tras las vacaciones navideñas y la celebración de una reunión hoy en la propia Delegación. En cualquier caso no adelantaron el sentido de la misma y emplazaron a su término para conocer las acciones que tomarán al respecto.