La Hermandad del Rocío de Cartaya ya es la número 118 de las filiales

Ni el intenso frío ni las altas horas de la noche, impidieron a los miembros de la junta de gobierno de la Hermandad de Nuestra Señora del Rocío de Cartaya, así como a otros muchos hermanos y rocieros de la localidad, celebrar el miércoles pasado la noticia más esperada para ellos desde que en el año 2002 naciese este colectivo como asociación rociera.

En declaraciones a Huelva Información su presidenta, Consolación Palacios, señaló ayer que recibió una llamada pasadas las 22:00 del miércoles. "Vi que era el número del presidente de la Hermandad Matriz de Almonte, Juan Ignacio Reales, y por la hora que era no sé porque me dio un presentimiento antes de atenderla. Pero cuando me dijo que ya éramos filial, la 118, no podía creérmelo".

La noticia corrió como un reguero de pólvora por la localidad, sobre todo después de que a las 22:50 la Matriz almonteña la hiciese pública a través de las redes sociales con este escueto mensaje: "La Hermandad de Nuestra Señora del Rocío de Cartaya y la Hermandad de Nuestra Señora del Rocío de La Carolina (Jaén) nuevas Hermandades Filiales con los números 118 y 119, respectivamente. ¡Enhorabuena a todos sus hermanos! ¡Viva la Virgen del Rocío!". Las dos hermandades recibirán el título de Filial de la Matriz de Almonte el sábado 4 de febrero en el santuario del Rocío.

La alegría y el júbilo se desbordaron a partir de ese momento en el local donde habitualmente se reúnen los representantes de la hermandad cartayera, en el que se fueron dando cita para festejarlo con un emotivo brindis y con numerosos vivas y vítores dedicados especialmente a la Virgen del Rocío y a todos aquellos que lo largo de estos quince años han trabajado intensamente para lograr el tan ansiado objetivo.

También acudió a la improvisada fiesta el cura párroco de la localidad y a la vez director espiritual de la hermandad, Manuel Domínguez Lepe, quien hizo un paréntesis para recordar de forma emotiva "a todos los que no han podido estar aquí". Domínguez Lepe también calificó el momento como "un punto y seguido" en el devenir de la hermandad cartayera.

Ya al día siguiente, numerosos rocieros de la localidad se dieron cita a las doce del mediodía en la Parroquia de San Pedro Apóstol de Cartaya, donde tanto la presidenta como otros miembros de la junta de gobierno recibieron innumerables enhorabuenas por parte de ciudadanos y representantes de otras hermandades de la localidad. También se rezó el ángelus y, tanto Palacios como el propio cura párroco, se dirigieron a los asistentes para expresarles su alegría y satisfacción por un momento que calificaron de "histórico".

Por la tarde, después de un Rosario, la parroquia cartayera también acogió una misa de acción de gracias en la que nuevamente se dieron cita numerosos rocieros y ciudadanos en general, así como representantes del resto de hermandades tanto de gloria como de penitencia de la localidad.

La Hermandad de Nuestra Señora del Rocío de Cartaya nació en el año 2002 como asociación rociera. Siete años después, concretamente en 2009, el obispo de Huelva, José Vilaplana, la erige como hermandad con sede canónica en la Parroquia de San Pedro Apóstol de Cartaya. Desde entonces ha sido amadrinada por la Hermandad de Nuestra Señora del Rocío de Ayamonte, con la que ha venido realizando hasta ahora el camino y el resto de actos tanto de Pentecostés como de culto.