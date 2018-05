Guerra abierta entre Gobierno y Junta por la regeneración de las playas

El consejero expresó su sorpresa por la reacción de Sanz, después del "clima de colaboración y lealtad" que hubo en la comisión interadministrativa. En palabras Fiscal "no cabe achacar a la Junta de manera sorprendente como se ha hecho una responsabilidad que no le corresponde, ya que la regeneración es competencia del Ejecutivo central".

También negó que el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (Mapama) tenga desde mediados de abril el informe de la Junta sobre las peticiones de dragado, sino que se envió desde la Consejería el 30 de abril, vía correo electrónico, y no tuvo salida oficial de la Consejería hasta el día 7 de mayo.

Sanz reiteró que si la Junta no ofrece alternativas urgentes, la regeneración de las playas "puede sufrir un notable retraso con el consiguiente perjuicio para veraneantes y hosteleros, dado que a la falta de arena se suma la demora con que la Junta ha emitido sus informes sobre las propuestas de actuación".

Además, aseguró que las zonas de extracción de arena que propone el Gobierno andaluz son "inservibles" porque en su mayoría contienen "residuos de otros dragados no utilizables por su granulometría, contenido de finos y contaminación", entre otras causas.

Ayer, el delegado del Gobierno en Andalucía y el consejero de Medio Ambiente volvieron a la carga y desenterraron el hacha de guerra. Primero lo hizo Sanz, tras afirmar que las opciones que ofrece la Junta para la obtención de arena "no son válidas o resultan insuficientes", por lo que demandó una alternativa. Después Fiscal, al asegurar que la Junta "no va a permitir que el Gobierno excuse su falta de competencia para regenerar las playas en la Administración andaluza".

La FOE pide la intervención de Rajoy y Díaz para "poner orden"

El Consejo de Turismo de la FOE ha pedido con carácter de urgencia la intervención de los presidentes Mariano Rajoy y Susana Díaz para que pongan orden en las discrepancias que se están produciendo entre ambas administraciones a nivel regional sobre la regeneración de las playas. Los empresarios turísticos dicen asistir "atónitos" a un nuevo episodio de disputas sobre las autorizaciones para los aportes de arena, diferencias que reflejan "un auténtico fracaso de la comisión interministerial creada a instancias de los citados dirigentes, a tenor de los desencuentros que están llevando a un retraso preocupante en cuanto a la regeneración de las playas afectadas por los temporales". El Consejo señala que lo que tendría que haber sido un objetivo por el interés general, ha evolucionado a "una lucha partidista", mientras que el sector empresarial será "el principal perjudicado al no disponer de las playas en tiempo y forma, en la época más importante desde el punto de vista económico". Los empresarios urgen que el aporte de arena se haga conforme a las necesidades de cada punto afectado con la mayor celeridad posible, "entendiendo que no cualquier material es válido, ya que precisamente las características de nuestro litoral es nuestro signo de distinción". El Consejo demanda también que se hagan públicas las inversiones que tiene estimadas cada una de las administraciones (Gobierno, Junta, Diputación y ayuntamientos) para hacer frente a los daños causados, así como el tiempo de ejecución de las actuaciones que se vayan a llevar a cabo. También solicita la puesta en marcha de la Estrategia para la Conservación del litoral Onubense, aprobada en febrero de 2014 por el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, donde se proponen soluciones definitivas que no se han desarrollado y que permitirían paliar la regresión que sufren las playas, con dotación presupuestaria.