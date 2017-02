La Guardia Civil decomisa 446 kilos de productos pesqueros inmaduros

La Guardia Civil de Huelva ha intervenido un total de 446 kilos de productos pesqueros no reglamentarios con un valor en el mercado de 4.900 euros. El dispositivo se llevó a cabo en la madrugada del pasado día 8 de febrero en la autovía A-49 (Sevilla-Portugal) cuando procedieron a la inspección de dos vehículos.

En el primero de ellos los agentes intervinieron 29 cajas de merluza, que una vez hechas las mediciones correspondientes no cumplían con los requisitos de talla mínima fijado para las capturas en el Golfo de Cádiz. Además, el transporte era realizado en un vehículo no isotermo que garantice la cadena de frío que precisan estos alimentos. El total de la merluza aprehendida es de 174 kilos. En un segundo vehículos no isotermo los agentes hallaron 132 kilos de merluza inmadura, 84 kilos de cañaílla de talla no reglamentaria y 56 kilos de rape no inmaduro.