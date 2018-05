El Gobierno se enroca y asegura que si no hay arena será culpa de la Junta

El Gobierno central sigue enrocado en demandar a la Junta de Andalucía alternativas a los puntos de extracción de arena propuestos y rechazados por la Administración andaluza para regenerar las playas dañadas por los temporales de febrero y marzo. El delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, aseguró ayer que si no se efectúa el dragado será responsabilidad exclusiva de la Junta.

El Ejecutivo regional tampoco se ha movido un ápice de sus planteamientos iniciales y considera incomprensible que el Gobierno insista en las zonas propuestas. Eso sí, tanto el consejero de Medio Ambiente, José Fiscal, como el delegado del Gobierno han expresado su voluntad de colaborar para recuperar las playas.

Las diputaciones de Huelva y Cádiz critican la "deslealtad del delegado del Gobierno

Sanz afirmó que no quiere polémicas, sino soluciones por parte de la Junta sobre las zonas para extraer la arena y solicitó que en lugar de incentivar la controversia se ofrezcan otras alternativas y "aclarar las cosas".

El delegado insistió en que las otras tres zonas alternativas a las del Placer San Jacinto y la Flecha del Rompido no son válidas por la calidad de la arena y porque se trata de áreas que son vertederos dragados de puertos que incluso pueden tener puntos de arenas contaminadas y si "esto lo ocultamos estamos engañando".

Sanz señaló que "lo que es verdad es que la única administración que ha puesto todo para hacer las obras que había que hacer es el Gobierno de España, la única administración que ha aprobado 10 millones para Huelva y 20 para Cádiz es el Gobierno".

Según el delegado, el Gobierno lo tiene todo preparado, pero "hay una competencia que tiene la Junta, la de autorizar las zonas en las que extraer la arena y o se ofrecen alternativas o vamos a tener problemas en el futuro, de los que única y exclusivamente será responsable la administración autonómica". Reiteró que "estamos actuando donde ya se podía actuar y necesitamos soluciones para la aportación de arena, pido colaboración a la Junta de Andalucía", al tiempo que apuntó que "si no hay alternativas al Placer de San Jacinto y la Flecha de El Rompido, pues la administración autonómica habrá de estudiar bien estas propuestas, ya que existen estudios, concretamente, sobre la zona gaditana, que dejan claro que no hay afección a la pesca".

En este punto detalló que la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar "ha realizado un consulta, mediante mail, a un investigador, y luego hay un informe técnico, ajeno a la Administración, que aclara a Costas que no habría afectación a la pesca" en la zona del Placer de San Jacinto, porque "Costas no va a proponer nada que dañe al medio ambiente, es garante de la protección medioambiental".

Sanz recordó que "todas las actuaciones en el litoral que no dependen de la Junta", entre ellas las reparaciones de los accesos, "están ya en marcha", y que el Gobierno central ha aprobado "con la máxima celeridad" una partida para el arreglo de las playas de Huelva y Cádiz.

"El Gobierno tiene el dinero previsto y las máquinas y cuando la Junta diga de dónde sacar la arena, lo haremos de inmediato", sentenció el responsable del Gobierno central, que dejó claro que "si se retrasan las obras será por exclusiva responsabilidad" de la Administración andaluza.

Por su parte, el consejero de Medio Ambiente calificó de "incomprensible" la zona propuesta por la Administración central para la extracción de arena y dejó claro de nuevo regenerar las playas es competencia "exclusiva" del Estado.

Fiscal explicó que el Gobierno "de manera incomprensible se empeña en extraer arena de una zona de la que se pondría en riesgo el modo de vida de miles de familias del Golfo de Cádiz" por su relevancia para el sector pesquero e incidencia en especies "estratégicas" para la economía de la zona como la chirla, el langostino, o la acedía, y reiteró que los criterios de la Junta al respecto también los comparten los técnicos del Instituto Español de Oceanografía, el cual es un organismo estatal, de manera que ha mostrado su sorpresa por el hecho de que el Ejecutivo "se empeñe" en una zona de reserva de pesca de importancia para la extracción de arena.

Fiscal insistió en que "extraer arena y rehabilitar las playas es competencia exclusiva del Gobierno central", por lo que desde la Junta de Andalucía "nos limitamos a opinar desde el punto de vista ambiental y de los recursos pesqueros".

"No entendemos la opinión de que, en el caso de que no se regeneren las playas, sería responsabilidad de la Junta y comenzamos a pensar que, a lo mejor, se ha propuesto esa zona porque no las tenían todas consigo y no estaba tan claro desde el principio que se fueran a regenerar las playas, porque si no, no lo entendemos", enfatizó. "Ojalá no sea así -añadió-, quiero pensar que no es así, pero nos lo ponen difícil", ha continuado el consejero, que ha remarcado que desde la Junta están "dispuestos a colaborar" ya que "no hemos roto ningún entendimiento, no hemos hecho ninguna declaración extemporánea y solo nos hemos limitado a contestar a unas declaraciones que seguimos sin entender".

El presidente de la Diputación de Huelva, Ignacio Caraballo, y la presidenta de la Diputación de Cádiz, Irene García, han calificado de "sorprendente y desleal" la propuesta del Gobierno de la nación para recuperar las playas con vistas al inminente verano, materializada a través de su delegado en Andalucía, Antonio Sanz, en la que pretende extraer la arena que falta en el litoral de una reserva de pesca que exige la máxima protección.

En una nota, los dos presidentes socialistas han coincidido en destacar que "el delegado del Gobierno era consciente desde el primer momento de su incapacidad para responder al ejercicio de su exclusiva competencia, como es el mantenimiento de la franja litoral de ambas provincias".

Así, han incidido en que ambas diputaciones "no van a consentir que se pretenda sacrificar al sector pesquero para tapar su incapacidad de asumir sus competencias" para mantener en perfecto estado nuestras playas, "algo que no viene haciendo de manera cotidiana y que tampoco hace ahora ante situaciones extraordinarias que merecen respuestas excepcionales".

Caraballo ha exigido a Sanz que "deje de echar balones fuera y se ponga a trabajar para que el litoral de Huelva y Cádiz esté en perfecto estado de revista en verano". A su juicio, el Gobierno ha "incumplido" y está culpando a la Junta del retraso en la extracción de arena de forma "injustificada".

El presidente de la Diputación ha recordado que existía un compromiso por parte de todas las administraciones de mantener la lealtad institucional por el interés general hasta que no se tuviera una solución definitiva, una lealtad institucional que "ahora ha saltado por los aires".