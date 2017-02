Giahsa niega que las sentencias legitimen la salida de los ayuntamientos

La empresa pública Giahsa ha asegurado que las últimas sentencias, tanto del Tribunal Supremo como del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía sobre la salida de los ayuntamientos de Cartaya, Cortegana y San Juan del Puerto, "tratan una parte residual del conflicto abierto entre la Mancomunidad de Servicios de la Provincia de Huelva y los respectivos consistorios", ya que todas las sentencias expresan de manera clara que no entran a "examinar la legalidad de los acuerdos de la MAS" con base en los cuales se fijó las distintas indemnizaciones que se exigen a los ayuntamientos (12,2 millones en el caso de Cartaya, 2,3 en el de Cortegana y 3,5 en el de San Juan). Además, las sentencias no interfieren en el resto de frentes judiciales abiertos, ya que no especifican nada "sobre los acuerdos de la MAS sobre la estabilidad y sobre el otorgamiento de las concesiones demaniales".

Giahsa considera que en el litigio principal entre las partes, que es en el que se dirime la procedencia de las referidas indemnizaciones, "los únicos pronunciamientos judiciales que se han producido hasta la fecha se han hecho efectivos en las respectivas piezas separadas de medidas cautelares, de cada procedimiento, que ha dado plena vía libre a la MAS para exigir a los ayuntamientos el total de la deuda por la vía de apremio", como se refrendó por auto de los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Huelva y por sentencias firmes de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJA. Por tanto, no comparte la interpretación de los alcaldes y ex alcaldes de los municipios afectados.