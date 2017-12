Giahsa apela a los usuarios para un consumo responsable del agua

Las reservas de agua en Huelva son elevadas, por lo que el suministro no peligra. No ocurre lo mismo en otras provincias de Andalucía y en zonas del resto del país, donde la pertinaz sequía a causa de las escasez de lluvias ya está haciendo estragos. Las grandes captaciones de la provincia onubense mantienen un nivel de capacidad medio-alto, con un porcentaje cercano al 65% a finales del pasado mes. Sin embargo, la empresa pública Giahsa llama la atención sobre el uso responsable del agua. Lo hace a través de una campaña publicitaria que presentó ayer, destinada a concienciar a los usuarios sobre el gasto sensato del agua en el contexto de una época especialmente sensible, en la que la falta de precipitaciones apunta a un año hidrológico complejo y susceptible de provocar problemas en el suministro.

La presidenta de la Mancomunidad de Servicios (MAS), Laura Pichardo, y el director ejecutivo de Giahsa, Manuel Domínguez, fueron los encargados de explicar los conceptos claves, la planificación y los objetivos de la campaña, que tiene por lema Siente el agua.

496Sanciones. Ha interpuesto la compañía por los fraudes en el suministro de agua

Pichardo indicó que a finales de noviembre la capacidad de los embalses se situaba en un porcentaje cercano al 65%, pero alertó de la necesidad de "no confiarnos, ya que determinadas zonas de la provincia, sobre todo el norte y la Sierra, sufren carencias históricas que pueden generar problemas en el abastecimiento debido a la merma de las reservas de muchas captaciones subterráneas. La presidenta de la MAS recordó que en los últimos meses se han sufrido algunas incidencias.

Pichardo señaló que "como siempre Giahsa va a hacer todo lo posible técnica y humanamente para garantizar el suministro a los usuarios de la provincial en las mismas condiciones de calidad y cantidad". Además, subrayó la necesidad de "implicar a los usuarios, a la sociedad en general, de la que reclamamos comprensión y colaboración".

Los mensajes son claros y directos: "el agua es vida, nos une a todos y es imprescindible para la naturaleza". Así, cada día de la campaña se ofrece un consejo a los usuarios (en total serán 60), una pequeña actuación en su vida diaria que, aplicadas en su conjunto y en todos los hogares, supondrán un ahorro enorme en el gasto de agua y una garantía de futuro".

Otro de los mensajes es el trabajo diario que desarrolla Giahsa para "garantizar el abastecimiento eficiente y sostenible en tiempos de sequía", al tiempo que pide a los usuarios que "cuiden el agua, que eviten malgastarla, ya que como dice la campaña, el agua que ahorremos hoy la podremos utilizar mañana".

El director ejecutivo de Giahsa, Manuel Domínguez, también se refirió al momento crítico que sufren algunas zonas a causa de la escasez de agua y de hecho el 21 de diciembre se publica el Plan Especial de la Sequía a nivel nacional, lo que significa la puesta en marcha de planes de emergencia por parte de las empresas que se dedican al suministro.

Además, aludió al hecho de que en la provincia hay zonas que sufren una carencia de infraestructuras que hace que, pese a que disponen de agua suficiente en su entorno, no existen las conexiones necesarias para que ese agua llegue a los hogares.

Domínguez incidió en que en la Sierra hay mucha agua subterránea pero deficiencias en las infraestructuras, por lo que Giahsa ha puesto en marcha un plan especial con una inversión en los próximos años de 9 millones de euros.

El director ejecutivo recordó que el Andévalo sufrió restricciones hace cinco años "que ya forman parte de la historia gracias la esfuerzo inversor de las administraciones públicas y a la gestión de Giahsa" y a la puesta en funcionamiento de la presa del Andévalo.

Domínguez apuntó que para optimizar las infraestructuras de la Sierra, desde el pasado verano se han adoptando una serie de medidas, como la detección de fugas recorriendo las redes en alta y el control de los llamados mínimos nocturnos, que nos están ofreciendo muy buenos resultados en detección y ahorro". Las medidas adoptadas este verano han permitido detectar 172 fugas y recuperar 4.583 metros cúbicos de aguas es decir 4,5 millones de litros. Según los últimos datos, en la campaña desarrollada entre octubre y noviembre, se han detectado 49 fugas de las que se ha recuperado un caudal de casi 1.348 metros cúbicos". Domínguez detalló que en Aracena se han recuperado con la reparación de averías y fugas 500.000 metros cúbicos de agua.

Otro frente abierto por Giahsa, explicó su director ejecutivo, es el de los usos fraudulentos del agua, una conducta que "además de ser manifiestamente egoísta e insolidaria provocan unos consumos muy elevados que merman las reservas". Así se ha pasado de sancionar 101 fraudes en 2014 a 496 en lo que va de 2017.

"La colaboración de todos es ahora más necesaria que nunca", insistió Domínguez Limón, que invitó a la ciudadanía a mantener una actitud activa, alertando a Giahsa en los teléfonos 901 200 176 o 959 310 310 cuando observen una avería o cuando tengan conocimiento de un fraude.