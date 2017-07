Gallardo recurrirá a la justicia si C's no devuelve a la Diputación la asignación de 170.000 euros

Unos minutos antes de participar en su primer pleno como diputado no adscrito, Ruperto Gallardo insistió en lo que ya dijo hace unos días: exige una respuesta de al que fuera su partido, Ciudadanos, ante su solicitud de devolución a la Diputación de la asignación del grupo provincial -100.000 euros en la cuenta de Madrid y 70.000 en la de Huelva, según aseguró-.

"Se lo he requerido por tres veces pero no hay noticias. No sé si lo siguiente será mandar un burofax o acudir a la justicia porque he preguntado a la Diputación cuál es el cauce y la tesorera me ha marcado plazos para la devolución", aseguró.

Gallardo explicó que su grupo se marcó el objetivo de que, una vez concluida la legislatura, se devolvería al ente provincial la cantidad que sobrase y como "la legislatura ya ha acabado para C's, hay que devolver la asignación". No obstante, expresó su temor de que, en este caso, la formación "también haga oídos sordos", tal y como ha ocurrido, según manifestó, cuando pidió explicaciones por el cambio de portavoz en el Ayuntamiento: "Siguen sin contestarnos, pero esto ya es un poco más serio. El dinero tiene que estar en la Diputación porque no nos lo hemos gastado. Tendré que pedirlo a través de una reclamación judicial o notarialmente porque el dinero no es mío ni del partido, sino de los ciudadanos".