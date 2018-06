La Fiscalía rastrea casos cerrados para hallar posibles víctimas de abusos sexuales

No obstante, desde la Fiscalía insisten en que cualquier persona que se sienta atropellada laboral o sexualmente no vacile en acudir a la Justicia y a la Inspección de Trabajo. La actuación del Ministerio Público se produjo tras la denuncia de la Dirección General de Políticas Migratorias de la Junta.

Asimismo, la fuentes han señalado que "la instrucción de procedimiento en este tipo de casos depende de la voluntad de las víctimas que, la mayoría de las veces, se encuentran en una situación difícil al estar en un país ajeno, con una lengua que muchas no conocen y con necesidad de contar con el dinero de conseguirán por su trabajo en el campo".

Pese a esto, desde la Fiscalía han indicado que "no se puede hacer una inquisición general" sobre el sector agrario y estima que los casos por delitos de este tipo son "muy puntuales".

Según han explicado fuentes de la Fiscalía, la actuación del Ministerio no termina ahí, ya que "se está haciendo un rastreo de causas judiciales relacionadas con delitos sexuales en el sector agrario desde 2015 que hubieran quedado archivadas porque no se ratificó la denuncia".

Denuncian malas condiciones laborales

Una temporera de origen marroquí que trabaja con contrato en origen en una empresa de la localidad onubense de Almonte ha denunciado ante la Guardia Civil las "malas condiciones laborales" en su trabajo, situación que ha sido ratificada por decenas de compañeras. En la denuncia hace constar que "no se respetan las condiciones del contrato que firmaron en origen y además le hacen pagar 60 euros mensuales a todos los trabajadores de la finca en concepto de alojamiento, luz y agua". Refiere que el pasado 27 de mayo tuvo que acudir al centro de salud de Almonte porque se encontraba mal y que una encargada le pidió 40 euros para que la llevara al hospital. También asegura que trabaja 7 horas al día con un descanso de 20 minutos de lunes a sábado y que "no sabe cuánto cobra y no tiene copia del contrato de trabajo, que firmó en Marruecos".