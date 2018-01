Fiscal condiciona la ampliación de plazas hoteleras a la "cordura"

Fiscal aún no conoce el proyecto, pero ayer no tenía duda de que "en esta zona cada vez está adquiriendo más protagonismo el turismo de naturaleza y Doñana es un imán, visitada por más de 350.000 personas todos los años".

"No tiene que haber problemas si se hace bien y con cordura". El consejero de Medio Ambiente, José Fiscal, se refería así a la decisión del Ayuntamiento de Almonte de aprobar un cambio en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para ampliar de forma considerable (se contempla hasta el doble) el número de plazas hoteleras que aún quedan disponibles en Matalascañas.

Una ley para impulsar el urbanismo

El consejero de Medio Ambiente, José Fiscal, cree que los proyectos que puedan generar economía "no pueden verse frenados por el urbanismo, siempre dentro de una lógica y alejado de modelos de los años 80 y 90 que generaron la burbuja urbanística y que agravó los efectos de la crisis de manera notable". Lo dijo durante la inauguración de la jornada que mantuvo para abordar con alcaldes de la provincia la nueva ley de urbanismo, una norma que "tendrá un marcado carácter municipalista" y que persigue, entre otros objetivos, que el urbanismo sea "un aliado" del crecimiento económico. En declaraciones a los periodistas antes de inaugurar la sesión, Fiscal subrayó los objetivos fundamentales de esta ley, entre los que destacó la agilización de los trámites, ya que "no es razonable que un PGOU tenga una media de aprobación de ocho a diez años"; ayudar al crecimiento económico, convirtiéndose "en un aliado" de la economía, y que sea sostenible con un urbanismo que "se centre en la ciudad actual en la que sea posible crecer y no expandirse". Además, Fiscal se mostró "muy esperanzado" en que a partir de la aprobación de esta ley, que espera que sea antes del fin de esta legislatura, "Andalucía cuente con una ley moderna, que se ajuste a los tiempos y se aleje de modelos pasados".