El Festival Village Resort deja más de 6 millones de euros en Punta Umbría

Han superado las expectativas. Tras una semana en Punta Umbría, los 10.000 jóvenes portugueses que llegaron a la localidad costera de la mano del Festival Village Resort han dejado más de seis millones de euros en la caja de los negocios del municipio. La mayor parte de ellos se quedó en los hoteles, pero también los establecimientos de alimentación, taxistas y gasolineras han notado su efecto. Aunque lo que más destacan todos los sectores sin dudar es el valor de la promoción gratuita que se ha hecho del destino, que se equipara a la que se hubiera realizado con tres millones de euros.

El impacto económico ha sido importante, pero la repercusión que ha habido en redes sociales "es aún mayor". Lo asegura el secretario general del Círculo Empresarial de Turismo, Rafael Barba, quien ayer no dudó al asegurar que el balance es "muy positivo". Lo dice porque no ha habido ninguna incidencia "que no se pueda registrar en cualquier otra época con los hoteles al cien por cien" como han estado durante la semana pasada. Y porque los números también son buenos, más de lo que se esperaba, incluso. De hecho, el gasto de los jóvenes en servicios turísticos ha superado los 5,6 millones, a los que se suman los cerca de 350.000 euros que apunta el presidente de la asociación de empresarios Punta Centro, Manuel Jesús López Cordero.

Empresarios y vecinos coinciden en valorar el efecto llamada del festival para el turismo

Aún es pronto para dar una cifra cerrada (ayer se iban los últimos jóvenes de Punta Umbría), pero todos coinciden en que las ventas se han incrementado al menos un 70% durante los siete días que han estado en el municipio costero. Eso también se ha notado en el empleo (se calcula que se alcanza el millar de trabajos). Hay empresas, como en la que trabaja López Cordero, en la que se ha contratado a 11 personas para dar servicio a los portugueses y ese empleo permanecerá durante toda la Semana Santa. "Si en condiciones normales los contratos iban a ser por una semana, ahora ese tiempo se eleva hasta los días o las dos semanas".

Pizzerías, hamburgueserías y tiendas de souvenirs han sido de las más visitadas por los jóvenes. Aunque también "se han dejado notar en los supermercados", como destaca más de un vecino de la localidad, que apunta a que "el sábado había establecimientos con las estanterías casi vacías".

El objetivo del festival, que por segundo año consecutivo se ha celebrado en Punta Umbría, es celebrar el final de curso de los muchachos y su paso a la Universidad de la mano de actividades de ocio en la playa, la música y todos los servicios complementarios que la organización pone a su disposición durante esos seis días. Este año además se ha habilitado un espacio específico en el interior del Hotel Barceló dedicado a los videojuegos, donde los estudiantes han participado en diversos campeonatos.

Junto a los 10.000 estudiantes viajan otras 1.000 personas entre miembros de la organización y artistas invitados. Y en ese grupo se incluye a los miembros de seguridad que controlan la entrada y salida a los hoteles, "lo que sin duda incide en la buena convivencia y ausencia de problemas".

Los preuniversitarios lusos (todos de entre 17 y 19 años), comenzaron ayer a salir del municipio costero en 200 autobuses que se dirigirán a diferentes puntos de la geografía portuguesa. "Todos ellos han repostado y "es otro beneficio más".

El balance es más que positivo y supone el banderazo de salida de la temporada turística no solo para Punta Umbría, sino para toda la provincia, ya que se trata de un evento que conlleva unas 60.000 pernoctaciones y un volumen de negocio no sólo para los hoteles, sino para todo el sector hostelero y de servicios de la zona, que en 2018 repetirá una vez más la experiencia.