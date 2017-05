La FOE tacha de "irresponsables" a Junta y Gobierno por la falta de infraestructuras

La Federación Onubense de Empresarios (FOE) no tiene duda de que la falta de infraestructuras en la provincia tiene un claro culpable: las administraciones. Y por eso los empresarios no dudaron ayer al tacharles de "irresponsables" porque ese déficit es malo en sí mismo, pero además provoca una "merma muy alarmante" en el tejido empresarial que se ve atado de pies y manos para crecer "dado el secular aislamiento que seguimos padeciendo". Así se puso de manifiesto en la junta directiva de la FOE, donde se reiteró un vez más que esta situación sigue siendo un freno a la llegada de inversores que no ven Huelva como una provincia competitiva para desarrollar su proyectos. Ese muro también se levanta ante los negocios de la provincia, ya que se convierte en un handicap que les impide su expansión. "Pedir que lleguen proyectos a nuestro territorio es clamar en el desierto ante nuestra lamentable situación estratégica, alejada por tierra, mar y aire, donde nadie quiere venir a invertir", entiende el presidente de los empresarios, José Luis García-Palacios.

En la FOE se entiende que ha llegado el momento de reclamar con firmeza que se coloque a Huelva en el mapa de las inversiones públicas. Para ello, la federación fija su mirada en la Agrupación del Interés por las Infraestructuras desde donde, "de una vez por todas, hay que movilizar a la ciudadanía en su conjunto".

Los comerciantes denuncian ventas "fraudulentas" el mercadillo del domingo

Los empresarios dejaron ayer patente que la solución a ese aislamiento pasa por que esa falta de infraestructuras no preocupe únicamente a determinados estamentos de la sociedad, sino que, "es el conjunto de los habitantes de nuestra provincia quien una manera u otra se tiene que ver afectado ante la parálisis que padecemos".

En este sentido, se insiste en la idea de que los partidos políticos tienen que ser consecuentes con la situación y movilizar todos los obstáculos que impiden el progreso socieoconómico de Huelva, dejando a un lado intereses partidistas que no llevan a nada más que al desánimo y a la desesperación.

Desde hace tres décadas, por las que han pasado diferentes gobiernos a escala nacional y regional, el catálogo de inversiones pendientes sigue "siendo el mismo". Por tanto, lo lógico es pensar que el problema sea "arma arrojadiza" de un partido contra otro, sino que debe ser "asunto de Estado en el que hay que contar con la implicación desinteresada de todos".

Por otra parte, la junta directiva respaldó la propuesta presentada por CECA-Huelva en línea a que se instaure institucionalmente el Día del Comercio, una fecha de referencia con la que se venga a reconocer y valorar la labor y oficio que realizan no sólo los comerciantes, sino igualmente los empleados de esta actividad que cumple un rol social y económico importante y que requiere de acciones que, como esta, vengan a a proyectar públicamente este valor.

En relación con este mismo sector, su presidente, Antonio Gemio, denunció supuestas irregularidades en el mercadillo que se instala todos los domingos en la zona del Polvorín de Huelva capital, que se ha convertido en un segundo día de mercado ambulante semanal (cuando la ordenanza municipal indica que sólo puede haber uno, el que se realiza todos los viernes).

Los comerciantes aseguran que se están vendiendo productos perecederos "sin control sanitario alguno", de toda procedencia, además de los conocidos manteros, "vendiendo artículos falsificados como CD, bolsos, zapatillas de deporte…, realizándose todas las ventas sin ticket de compra, incumpliendo la normativa más elemental en el comercio". De ahí que denuncien que se trata "claramente de ventas fraudulentas".