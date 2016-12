Expulsado del PP el cabeza de lista de las municipales

El Pleno del Ayuntamiento de Nerva ha servido para que se conozca públicamente la expulsión del cabeza de lista del PP en los pasados comicios locales, Francisco José Gallardo, del partido. El PP nervense evidenció en la última sesión plenaria de la Corporación municipal la crisis interna que venía sufriendo desde el inicio de la legislatura debido a las fuertes discrepancias mantenidas entre el actual líder y portavoz de los populares, José Antonio Lozano, y Gallardo.

Los rifirrafes protagonizados por ambos ediles en momentos puntuales del Pleno ya se empezaron a barruntar desde el momento en el que se dieron a conocer los escritos redactados por ambas partes para conocimiento público. El primero, presentado por Gallardo, solicitando su nueva condición como concejal no adscrito. Y el segundo, firmado por el gerente del PP-A, Juan M. Fernández de la Cueva, por el que se informaba de la expulsión del partido del exportavoz popular, tras la resolución del procedimiento disciplinario abierto a instancia de la junta local.

El primer encontronazo tuvo lugar nada más tomar la palabra Gallardo en su nueva condición como concejal no adscrito. En ese momento del Pleno se debatía el presupuesto presentado por el PSOE para el ejercicio 2017, pero Gallardo utilizó gran parte de su intervención para culpar de todos sus males a la dirección provincial del PP, presidida por Manuel Andrés González, y a la nueva junta local, liderada por José Antonio Lozano, a las que calificó de ineficaz e incompetente, respectivamente. "Han utilizado sus cargos para fastidiar al personal y al político que les habla", espetó.

A esta primera embestida, Lozano respondió a Gallardo recriminándole la actitud, a la vez que le recordaba la coincidencia mayoritaria dentro de su formación para acordar su expulsión. "No veo adecuado criticar al que ha sido compañero. Desgraciadamente hay personas que no aceptan trabajar en grupo, ni respetan la decisión mayoritaria de la junta local", respondió.

Gallardo volvió a la ofensiva contra su sucesor como líder de los populares nervenses en la primera de las mociones presentadas por el PP que se iba a debatir en sesión plenaria. Al margen del debate correspondiente a la propuesta presentada por su excompañero, el nuevo edil no adscrito volvió a utilizar el uso de la palabra para cargar de nuevo contra Lozano. "No te voy a consentir que digas que he faltado a la lealtad del partido. El partido me la trae al pairo. Si no me hubieran echado, me hubiera ido yo porque la situación política del PP provincial es de asco, con peleas internas, divisiones y mucho que callar. No pongas más en duda mi nombre, señor Lozano, ni lo menciones más, ni para bien ni para mal. Dedícate a tus cosas, que bastante tienes que callar", le espetó antes de abandonar el Pleno por motivos laborales.

Ante tales descalificaciones, Lozano optó por defender su trayectoria pública. "Me enorgullezco de mi trayectoria y de haber dado la cara por mis vecinos sin atender a otros intereses personales", concluyó.

Lozano (segundo en las listas municipales) inició la legislatura como nuevo portavoz de su grupo, a la vez que tomaba las riendas del partido relegando al hasta ese momento líder del PP en la localidad minera a un segundo plano. A partir de ese momento, las ausencias de Gallardo en las sesiones plenarias se hicieron cada vez más notorias, evidenciando la falta de sintonía mostrada en otros tiempos.