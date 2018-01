Ediles de 'Sí se puede' piden comparecer otra vez para declarar sobre la moción de censura

Los concejales de 'Sí se puede' en el Ayuntamiento de Aljaraque, Francisco Martín y Pedro Escalante, que se acogieron a su derecho a no declarar a principios de noviembre ante la titular del Juzgado de Instrucción 1 de Huelva, que los citó por el caso del presunto soborno a estos ediles para supuestamente frustrar la moción de censura impulsada por el PP en la citada localidad, gobernada por el PSOE, han solicitado comparecer de nuevo para prestar declaración. Ambos presentaron la solicitud, al igual que lo hizo en su día el sindicalista de CCOO José Luis Rodríguez, el supuesto mediador, que se acogió a su derecho a no declarar en su momento y que finalmente no pudo comparecer una segunda vez, tras autorizarlo la juez, al encontrarse ingresado en el hospital.

El caso comenzó a investigarse a raíz de una denuncia interpuesta por un vecino de Aljaraque, colaborador de la agrupación 'Sí se puede', en la que exponía que la citada moción de censura fue retirada "tras ofrecer un intermediario del PSOE y miembro de CCOO un empleo en la empresa Aguas de Huelva a la mujer de uno de los dos ediles electos" de esa formación, aportando unas grabaciones.

Hasta el momento ya han comparecido todos los investigados, una responsable de Adecco, un directivo de recursos humanos de Aguas de Huelva y el secretario general del PSOE onubense, además de varios testigos. En las grabaciones, según reza en la denuncia, un supuesto intermediario del PSOE realizó varias ofertas a los dos concejales a cambio de su voto.