Doñana, la tierra de la "cuestión"

La desventura de Doñana es su propia identidad tornadiza, pero también su ventura. Si esta parte del último Guadalquivir hubiese sido o se hubiese transformado en una fértil campiña, nunca hubiera habido "cuestión", haría siglos que identidad, propiedad y productividades se hubieran fijado para siempre. Pero no, fue siempre un espacio para el proyecto incierto, para la experimentación, en alguna medida, para la aventura. Así rastreamos en su historia intentos de todo tipo: plantaciones de viñas, de arroz, de pinos, de eucaliptos… variada ganadería, de cerdos, vacas, yeguas… hasta camellos, y experimentos más raros aún que sería largo enumerar, y todo iba -e irá- periclitando tarde o temprano porque el tiempo se empecinaba -se empecina- en demostrar que aquí -como en la mayoría de las fronteras- no se acaba de dar con la tecla.

Desde sus orígenes como tierra de cristianos, Doñana ha sido un lugar de conflicto debido siempre a lo mismo: su indefinición o, concretando más, su nebulosa pertenencia. De manera que la aristocracia y el pueblo (representado por el concejo de Almonte) han mantenido un litigio de siglos por su uso y propiedad que ha ido pasando por etapas distintas, unas veces avenidos y otras desavenidos, pero sin que nunca se aclarase el meollo del asunto: ¿a quién pertenecen estas marismas y estos cotos? ¿dónde están las fronteras? ¿cuál es la parte o los derechos de cada cual en los mismos?

No fue hasta junio del 36 cuando se aplicó la ley de ocupación del cotoHa cambiado lo que se entendía por Doñana entonces y lo que se entiende ahoraLa naturaleza es como el ser humano, que si lo cambias de régimen las tripas se le revuelven En qué momento se vio que Doñana andaba jodida sería muy difícil precisarlo

Lo cierto es que a lo largo de los siglos, los unos y los otros se han estado beneficiando del lugar. La aristocracia básicamente como zona de esparcimiento y disfrute, y el pueblo como despensa, desde la ganadería, la caza y la pesca hasta la miel, las sanguijuelas o recoger huevos o tagarninas.

Con la desamortización la situación se regulariza algo y las tierras pasan a ser propiedad privada y legalmente vendible de sus antiguos señores, los Medina Sidonia, que las venden a finales del XIX a la burguesía jerezana.

Se puede vender lo material, pero lo inmaterial resulta más complicado de enajenar: no se puede saldar la memoria. Así, entramos en el siglo XX con una propiedad material perfectamente reglada y unos usos y costumbres, una forma de relacionarse con la tierra de unos hombres que no acaban de entender de papeles. Peor que mejor, la centuria arranca con la prolongación de ciertos usos unas veces de forma reglada y otras furtivas, hasta que llega la II República y se plantea la expropiación, o la recuperación de las tierras usurpadas antaño por la nobleza en el decir de entonces. Por fin en el treinta y tres salió una ley para que aquellos antiguos bienes comunales se rescataran, pero por hache o por be -el Bienio Negro, 33-35, para la izquierda o Bienio Rectificador para la derecha- aquello se paró. No fue hasta junio del treinta y seis -con la victoria del Frente Popular- cuando se aplicó la ley de ocupación del coto y exterminio de la caza mayor en aras de la agricultura, que estuvo vigente semanas, y con la guerra quedó todo en aguas de borraja.

Nacieron en aquellos días alianzas curiosas. Por un lado las autoridades frentepopulistas con sus técnicos y el pueblo querían arrasar aquellas tierras insalubres y convertirlas en un vergel; por otro, aristócratas y burgueses propietarios, junto a los intelectuales de la izquierda más progresista del momento, abogaban por conservarla mirándose en el espejo de los nacientes Parques Nacionales, como Yellowstone, en los países más civilizados; claro que con fines distintos, los primeros para su disfrute particular y los segundos para el goce de la nación. En efecto, las circunstancias generan soluciones extrañas y alianzas curiosas.

Durante el largo franquismo no se vuelve a cuestionar la propiedad pero tampoco tiran la toalla los desheredados que seguirán surtiéndose del Coto por las buenas y, sobre todo, por las malas en toda forma de furtivismo, y bien que lo pagan.

Y por fin llegamos a los años sesenta, cuando -por una donación altruista- una parte material de Doñana pasa a manos del Estado, junto, se pretende, con la totalidad de lo inmaterial: esto es ya de todos, y desde el 69 Parque Nacional, así que nadie la toque, corolario difícil de entender por los nativos que de una forma u otra quieren terminar de una vez de saber cuál es su vela en este entierro y se siguen manteniendo en pie de guerra: que vale más un pájaro o un hombre, etc, etc.

Han pasado cincuenta años mal contados. En qué ha cambiado la situación, en algo fundamental, la dicotomía conservación-transformación ha desaparecido, los unos y los otros están de acuerdo en la conservación. Esto es un paso de gigantes y sin duda debe ser la base de un posible entendimiento.

Pero este cambio de actitud no ha venido solo, también ha cambiado, y radicalmente, lo que se entendía por Doñana entonces y lo que se entiende ahora: Doñana ha pasado de ser un lugar concreto y delimitable, una finca, a un dilatado espacio de difíciles fronteras, donde lo inmaterial es meollo: ha pasado de localización física a idea. Y este paso -además de al ecologismo triunfante e incuestionable en la sociedad en general- se debe en gran parte a la labor de educación por contagio del propio Parque Nacional y sus rectores conviviendo con la población periférica que ha terminado por convencerse de la valía del lugar, pero que quieren saber también cuál es su papel en la obra. Este sería otro de los mimbres con el que habría que contar para llegar a un acuerdo: qué debemos pintar aquí lo unos y los otros.

Y en esas estamos. El último gran intento de encinchar Doñana ha sido convertirla en una tierra libre y salvaje, una suerte de Isla Utopía. Es exactamente igual que si se quisiera convertir en virgen a una vieja meretriz. Esa parece que fue la loable intención, recomponerle el himen, cuando se crea el Parque Nacional, la vuelta a la inocencia, noble y maravillosa idea.

Existe en todo, por muy oscura que sea, una cierta conexión, hasta en "el encuentro fortuito, sobre una mesa de disección, de una máquina de coser y un paraguas" que dijera Lautremont. Qué conexión existe entonces entre el fuego de los días pasados en el últimamente llamado Espacio Natural Doñana, la anulación de la Saca de las Yeguas este año, la destrucción por abandono sistemático de todas las casas y chozas de este Espacio Natural Doñana, la inexistencia de conejos, la muerte de alcornoques, el cabreo de la gente del entorno, el crecimiento desmesurado de un matorral envejecido, la desaparición de linces, águilas y otras especies de los cotos y la marisma, el abandono de los usos y oficios tradicionales (carboneo, piñeros, colmeneros, rozas…), la muerte por oídos sordos a un proyecto de turismo rural que podría haber sido modelo y haber salvado el poblado de Los Cabezudos y toda aquella zona, el frenesí destructor de los antiguos poblados de colonización, el grave conflicto con la nueva agricultura, el despiste de las administraciones que, con toda su buena voluntad -Doñana es muy escandalosa- quieren poner veto a este descalabro y etcétera, etcétera… como en el caso de la máquina de coser y el paraguas de Lautremont es cuestión de buscar esa conexión y lo mismo hasta se puede dar con ella.

Vayámonos de nuevo a cincuenta años atrás, a cuarenta y nueve para ser exactos, ese momento en que decíamos empieza a desarrollarse el último encinchamiento de Doñana, el Parque Nacional. Posición de partida: una serie de fincas en manos de particulares pasan en parte a manos del Estado. La gestión de la zona pasa, en esa parte, de manos privadas a manos públicas. Concretemos. Las manos privadas que directamente gestionaban las fincas no eran, claro, las de los señoritos, eran las de los guardas y demás empleados, y los métodos, los que la tradición había venido dictando; y las manos públicas no eran las del ministro del ramo, eran las de los científicos, biólogos principalmente, y los métodos, los que la ciencia dictaba.

Es de simples identificar tradición con acierto, lo tradicional con lo bueno, eso sería negar de plano toda la cultura humana que progresa gracias a ser en esencia antitradicional; pero es de imprudentes negar de plano lo tradicional, porque a algo que de alguna manera funciona hay que darle su crédito. Aquello del justo medio que ya proclamaba Aristóteles y fue pasando -vía escolástica- a los Ilustrados.

Grosso modo, en este caso los científicos parten del conocido axioma juanramoniano no la toquéis más que así es la rosa. Y como los que tocan también en este caso las rosas son los hombres, fuera el hombre. Esta expulsión drástica, más que del hombre o los hombres concretos que habitaban la zona, de sus saberes, de la tradición, podría ser la conexión de los males enumerados más arriba. La naturaleza es como el ser humano, que si lo cambias de régimen, aunque sea para mejor y con la mejor intención, las tripas se le descomponen.

La idea de hacer una isla de Doñana podría haber sido buena -no en vano la gran mayoría de Parques Nacionales europeos se encuentran en islas o en las partes cimeras y aislables de montañas-, es más, pienso que mirado desde allí, desde aquellos días, pudiera haber parecido algo casi incuestionable, a pesar de su condición geográfica de desembocadura estuarina. Pero incuestionable para quién, incuestionable para los que, con toda su buena voluntad posiblemente, repito, miraban desde fuera, y como los que miraban desde fuera eran los que tenían la sartén por el mango, pues nada, a meter la rosa en un fanal sin caer que dentro del fanal falta el oxígeno. Solución simple para problema complejo.

¿Sería la solución por tanto volver al momento inicial, devolver la zona al punto en que estaba a finales de los sesenta? De nuevo la simpleza. Imposible y quizás también ridículo. Las agujas del reloj son obstinadas, no pueden ir para atrás, sería absurdo querer reinstaurar aquellas formas de vida pretéritas, convertir Doñana en una especie de nacimiento viviente con sus guardas a caballo, sus carboneros, sus piñeros… hasta con sus desarrapados furtivos y formar un cuadro castizo de espaldas a la realidad del siglo XXI.

Pero el tiempo pasó sobre ese último intento de aquilatar Doñana. En qué momento se vio que Doñana andaba jodida a lo largo de esas cinco décadas sería muy difícil precisarlo, pero cincuenta años después lo que está claro es que el modelo no funciona, que el modelo ha fracasado o como mínimo está haciendo aguas, aunque se percibe una rara obstinación en seguir manteniendo aquel viejo principio de lo salvaje y virginal, en sostenella y no enmendalla, como si por ahí hubiera una especie de Gran Hermano que no da posibilidad a acción alguna (¿Europa?). Da la impresión de que nadie quiere hablar claro. Y por qué no lo cambiamos, por qué no partimos ahora de lo que es: un espacio físicamente abierto, culturalmente conectado y naturalmente delicado que, aunque suene mal, necesita de la mano del hombre para mantenerse. Puede que se falle una vez más con la alternativa pero… y si no.

Existen dos respuestas, dos viejas respuestas, que se han venido repitiendo en el último medio siglo: una es aislar, otra conectar con el entorno.

La primera postura, aislar, es la que se ha venido intentando practicar desde la creación del Parque Nacional por quienes lo han regido y, como ya se dijo, hace aguas. Parece complicado, es como si quisiéramos aislar una mano del resto del cuerpo, pretender que se mantenga sana al margen de la situación del resto del organismo; por ella corre la misma sangre, tiene la misma temperatura y requiere el mismo tratamiento que el resto; si el resto está jodido, jodida estará la mano, si el resto está sano, la mano sana estará. Esto que puede parecer una obviedad, no lo es tanto, requiere una traducción compleja: cómo sería el engarce de esa mano con ese cuerpo. Eso es lo que hay que resolver, una cuestión de sinergias, dar con una tercera vía que no puede ser otra que el entendimiento, la anulación de la dicotomía cerrar-abrir, como en las viejas ciudades, se amurallaban para darles seguridad, pero siempre había puertas, cuántas puertas y dónde se colocan, esa es la cuestión y, concretando más, qué es hoy Doñana y dónde habría que poner esa muralla si hay que ponerla y quién debe poner esas puertas y murallas.

Sí, esa es la "cuestión" de esta tierra, la misma de hace cinco centurias. Y ello significa que -si seguimos andando lentos y sin despabilarnos en la comprensión de lo complejo y la promoción del diálogo sereno- Doñana seguirá siendo una frontera dinámica, aventurera y colonial, con sus experimentaciones y megaproyectos, sus compañías extractoras, sus explotaciones indiscriminadas de recursos, sus mandamases, sus buffalos bills y sus indígenas más o menos resignados o indignados, en función de las coyunturas.