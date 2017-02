Doñana mostrará su patrimonio natural y ornitológico en la I Feria de Ecoturismo

El avistamiento de aves se impone al golf

De los algo más de diez millones de visitantes que recibió Andalucía en 2016, el Reino Unido fue el principal emisor de visitantes. El dato no es nuevo, pero quizás no es tan conocido lo que reveló el Consejero de Medio Ambiente, José Fiscal: que del país anglosajón "parten más turistas para ver pájaros que para jugar al golf". No es algo extraño si tenemos en consideración que la Royal Society for The Protection of Birds (una entidad homóloga a la Sociedad Española de Ornitología) cuenta con un millón de socios. Con estos datos, Fiscal indicó que "no es un sector menor dentro del turismo" e invitó a trabajar por fortalecer y mimar esta importante rama dentro de un sector con enorme empuje en la economía española. El dato también obliga a redirigir la brújula del modelo turismo en Almonte, que priorizó el turismo de golf.