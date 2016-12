La Diputación aprueba los presupuestos para 2017 con la abstención de C's e IU y el único rechazo del PP

La Diputación Provincial de Huelva ha aprobado este viernes con los votos favorables del PSOE, la abstención de C's e IU y el voto en contra del PP, los presupuestos para 2017 que, según el equipo de gobierno, están "marcados por el municipalismo, la inversión y las políticas sociales".

La cifra de las cuentas provinciales incluye tanto el presupuesto de la Diputación -131.561.631 de euros-, como el del Servicio de Gestión Tributaria -14'3 millones de euros-, y el Patronato Provincial de Turismo -1,6 millones-.

Para el portavoz del equipo de gobierno, el socialista José Luis Ramos, se trata de "un muy buen presupuesto para esta provincia", marcado por la "apuesta por el municipalismo, donde casi el veinte por ciento de los recursos del presupuesto van directamente a los municipios. Por las políticas sociales, con casi el 25 por ciento de los ingresos destinados a políticas sociales, y con una apuesta por la inversión, subiendo la inversión en carreteras casi un 75 por ciento".

Otro de los aspectos destacado por Ramos es la reducción de la deuda, "gracias a la gestión responsable que esta corporación viene haciendo año tras año". En los últimos tres años y medio se ha reducido, según el portavoz del grupo socialista, en casi cincuenta puntos porcentuales la deuda, pasando de un 121 por ciento al 75 por ciento actual de endeudamiento.

Por su parte, el vicepresidente de Hacienda y Administración de la Diputación de Huelva, José Fernández, ha señalado que "partimos con un superávit de inicio de 4'3 millones de euros, ya que como el Gobierno central aún no ha dicho cuál va a ser la aportación de los tributos del estado, hemos hecho un presupuesto entendiendo y esperando que el gobierno de Mariano Rajoy no siga castigando a esta provincia y no siga quitando aportaciones de los tributos, como ya sucedió en el presupuesto anterior en el que se nos redujo en casi dos millones de euros la aportación de los impuestos del Estado".

Más de 18 millones de euros, lo que supone el 14,2 por ciento del presupuesto, destinará la Diputación directamente a los ayuntamientos a través de subvenciones, concertación, inversión, empleo, servicios sociales, planes de eficiencia energética, apoyo a iniciativas culturales y planes deportivos, y colaboraciones a través de convenios con las distintas entidades locales.

Asimismo, se mantendrán los planes de empleo que "han demostrado ser necesarios y eficaces a la hora de crear empleo y proteger a los que aún no se han beneficiado de la recuperación y más necesitan el estado de bienestar".