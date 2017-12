La Diputación demanda nuevos juzgados para evitar el colapso de la Justicia

Sólo tres de las once mociones presentadas por los grupos de la Diputación de Huelva y debatidas en el Pleno celebrado ayer fueron rechazadas por la Cámara provincial. La mayoría socialista aprobó mociones de todo signo político: una del PP, de las tres que presentó, una del diputado no adscrito y tres de IU, de las cuatro que llevó. La oposición, incluido el PP, dio el visto bueno a iniciativas de los socialistas, algunas de las cuales recibieron el respaldo unánime. IU y el diputado no adscrito repartieron su voto favorable a casi todo lo que se debatió. Los diputados aludieron su postura al espíritu navideño.

Así, el Pleno aprobó por unanimidad una moción en la que insta al Ministerio de Justicia a la creación de nuevos juzgados en la provincia. En la iniciativa, presentada por IU y aprobada con una enmienda del PSOE, se pide la puesta en marcha de nuevos juzgados de lo Social, de Familia y de primera instancia e instrucción.

Aprobado un plan integral de limpieza y mantenimiento de los cauces y arroyos

En concreto, la iniciativa demanda al Ministerio la puesta en marcha del juzgado de lo Social número 4 de Huelva, otro de Familia, y dos juzgados de primera instancia e instrucción en La Palma del Condado, el cuarto, y de Ayamonte, el sexto.

También demanda a la Junta de Andalucía que reitere una vez más esta petición, como ya viene haciendo en los últimos tiempos al Gobierno central, y que una vez creados dichos órganos judiciales se dote a los mismos de los medios necesarios para su funcionamiento.

Todos los grupos coincidieron en señalar los problemas que sufren los ciudadanos onubenses cuando se enfrentan a un pleito a dirimir en los juzgados de lo Social debido a la falta de medios humanos y materiales, lo que ocasiona una dilación en el señalamiento de los juicios y la posterior ejecución de las sentencias.

Tal es así que el Defensor del Pueblo Andaluz ha emitido una queja de oficio ante los graves retrasos en los juzgados. En la misma constata la continua y progresiva recepción de escritos de quejas, dirigidos por ciudadanos y profesionales del ámbito de la Administración de Justicia, presentando reclamaciones sobre varios aspectos del funcionamiento de los órganos judiciales.

Si bien la Consejería de Justicia ha tomado nota de lo expuesto por el Defensor del Pueblo y ha aumentado la dotación presupuestaria para la puesta en marcha de un plan de refuerzo de personal interino para la tramitación procesal y administrativa, dicha medida "no está luciendo", ya que el atasco se produce fundamentalmente en la capacidad resolutoria de los juzgados de lo social y no en la tramitación, según expone IU.

Este hecho está provocando, añade, una "total indefensión" de los demandantes porque en el caso de despido, la resolución de un expediente de regulación de empleo, la demanda de prestaciones de Seguridad Social y otros casos, el tiempo de espera para su resolución es de más de dos años, en ocasiones.

Además, IU critica la decisión del Ministerio de Justicia de crear un nuevo juzgado de primera instancia en contra de lo solicitado por todos lo operadores jurídicos, colegio profesionales y asociaciones, desoyendo las necesidades prioritarias como son crear un nuevo juzgado de lo Social y de lo Mercantil, que son los que "realmente se encuentran saturados".

La Cámara al completo también dio su visto bueno a una moción del PP sobre la limpieza y mantenimiento de cauces e infraestructuras hidráulicas en la provincia, en la que se insta a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio a diseñar un plan integral en colaboración con los ayuntamientos. La iniciativa se aprobó con una transaccional del grupo socialista para que todas las administraciones públicas, incluida la central, asuman las competencias que les corresponden en este terreno, destacando los esfuerzos que realiza al respecto la Junta.

El PP entiende que aunque se están llevando a cabo algunas actuaciones de carácter superficial y esporádico, éstas reflejan que no existe una planificación ni previsión de actuaciones en los cauces públicos de la provincia y además las partidas destinadas son insuficientes para abordar la acumulación de residuos y vegetación en dichos arroyos que generan bloqueos y anulan la capacidad de evacuación de las aguas, con el consiguiente riesgo de inundaciones, que se dan con frecuencia en la provincia onubense.

La moción presentada por el diputado no adscrito sobre mejoras en la conexión ferroviaria de la provincia tuvo el visto bueno del Pleno, con la abstención del grupo popular. En ella se pide a la Diputación que exija de forma urgente la solución inmediata a "la mala comunicación" de la provincia con el resto de España a través del ferrocarril, aumentando la frecuencia de trenes que unen Huelva con Madrid, y se plantee a la vez la mejora de los mismos.

No contaron con el beneplácito del Pleno, bajo la mayoría del PSOE, una iniciativa presentada por IU sobre la conexión directa desde la H-31 al hospital Infanta Elena y dos del PP, una relativa al mantenimiento del Plan Infoca y otra sobre el Centro Hospitalario de Alta Resolución de Especialidades de la Sierra, en la que se pedía una fecha para el reinicio de las obras de construcción.