Diputación aprueba un presupuesto de 146,5 millones y reduce su deuda

El vicepresidente de la Diputación aseguró que se mantendrán los planes de empleo "porque han demostrado ser necesarios y eficaces a la hora de crear puestos de trabajo y proteger a quienes no se han beneficiado de la recuperación económica", por lo que este año se destina una partida de un millón de euros al Plan de Empleo, además de otra cantidad igual para el Plan de Emergencia Social "para ayudar a las personas que tienen más dificultades".

Las cuentas de la Diputación provincial están sobre la mesa y en las manos de los distintos portavoces de los grupos representados en la misma. Será el próximo día 30 cuando reciban el visto bueno del pleno convocado en el que será aprobado un presupuesto de 146.598.216 euros que contempla una reducción de la deuda viva tan importante que, por primera vez, se queda por debajo de los límites que establece la Ley de Bases de Régimen Local y no llegará a su límite mínimo del 75%; aún así, los números rojos de la entidad provincial suman 98 millones, 16 menos que el año pasado y muy alejados de los 151 millones con los que comenzó la legislatura. En el resto de partidas sobresale el incremento de un 7% en las inversiones que llegan a los 8,9 millones; el gasto social, que se lleva 24,4 euros de cada cien presupuestado, las partidas finales destinadas a los municipios para ayudarles en inversiones reales (18,6 millones) y el superávit de 4 millones que se reserva para esperar a la participación en los tributos del Estado, todavía no conocida.

El 525 Aniversario cuenta con una partida de 880.000 euros

La conmemoración del 525 Aniversario del Encuentro entre dos Mundos es, sin duda, la joya de la corona de la Diputación Provincial de Huelva de cara a los próximos meses. Para ello se ha destinado en los presupuestos del año que viene una cantidad de 880.000 euros que se repartirán entre las diferentes actividades programadas por la oficina técnica, como la Regata Oceánica Huelva-La Gomera, la Copa del Mundo de Triatlón, o la construcción de la réplica de la nao Santa María, proyecto éste en el que se ha contado con la participación de la Fundación Cajasol a través de un convenio firmado recientemente y que alcanza un montante de 144.000 euros. De la misma manera, el vicepresidente de la Diputación añadió que "no es una cantidad global ya cerrada, ya que hemos contactado con varias entidades financieras de la provincia, así como fundaciones, que nos han mostrado su interés en participar en un evento tan importante como éste". Sobre el mismo, se refirió a las recientes manifestaciones del alcalde de Palos sobre el exterminio del pueblo indígena. Fernández señaló que le parece "rara una visión que no es la que queremos potenciar; todos conocemos al alcalde de Palos y me parece que es uno de sus casos extraños y está fuera de cualquier contexto".