La Diputación exige al Gobierno la regeneración urgente del litoral

Tiempo hacía que el grupo socialista de la Diputación Provincial de Huelva no apoyaba una moción del PP presentada a Pleno para su debate. Es más, a lo largo de esta legislatura, si la de ayer no fue la única no serán muchas más y no llegarán a los dedos de una mano. La unidad de acción contra ETA y el reconocimiento a las víctimas de la banda terrorista le valió ayer a los populares el respaldo de los socialistas y lo que es más importante, que la proposición saliera adelante. Por lo demás la sesión plenaria transcurrió por los derroteros habituales, si bien más de una moción se votó por puntos con la introducción de algunas transaccionales. En el aire de la Cámara y en la mente de algunos parecía flotar el espectro de Mariano Rajoy como jefe del Ejecutivo central. El PSOE presentó tres iniciativas dirigidas al Gobierno de la nación como si no se hubiera dado cuenta de que ahora gobierna también en la Moncloa. Claro que las tres mociones fueron registradas con anterioridad al debate de la moción de censura que ha llevado a la Presidencia del país al socialista Pedro Sánchez.

Las tres salieron adelante con el apoyo unánime del Pleno. La primera, relativa a la adopción de medidas urgentes para la regeneración del litoral onubense con el objetivo de que las playas estén listas para la inminente época estival, consciente de la importancia de lo que representa el turismo para la provincia. La iniciativa considera que el estado del litoral "es fundamental para el sector turístico" y advierten de la importancia de proceder a "abordar de manera decidida los daños, tanto para las playas como para el mobiliario urbano de la costa onubense, provocados por los distintos temporales".

Nuevo rechazo al proyecto de almacenamiento de gas natural en Doñana

Según la moción, en Huelva se necesitan 900.000 metros cúbicos de arena para regenerar las playas y para tal cantidad, es necesario ir a distintos sitios de acopio.

De manera inexplicable, según el PSOE, y para poder echar la culpa a la Junta de Andalucía, se planteó la recogida de arena en sitios como la Flecha de El Rompido o el Placer de San Jacinto (desembocadura del Guadalquivir) a sabiendas de que no se podría, pues afectaba a los recursos pesqueros, como explicó la Dirección General de Pesca de la Comunidad.

Por eso, se exige al Gobierno que proceda a la adopción de las medidas consensuadas con la Junta de Andalucía que permitan la regeneración del litoral para esta temporada estival. El PP recordó en el Pleno que las máquinas ya están trabajando en la regeneración con el dinero que puso sobre la mesa el Ejecutivo de Rajoy.

La segunda de las mociones del PSOE hizo referencia a la financiación autonómica. El modelo actual data de 2009 y entre sus principales características figuran el garantizar a toda la ciudadanía la igualdad en la financiación de los servicios públicos fundamentales (educación, sanidad y servicios sociales), introducir la población ajustada como unidad de necesidad de gasto, otorgar a las comunidades autónomas una mayor autonomía financiera y añadir a los fondos ya existentes, los denominados fondos de convergencia.

Según los socialistas, a pesar de los objetivos que se disponen en el modelo de financiación autonómica vigente, el paso de los años está demostrando que debido a múltiples factores se está produciendo un incumplimiento del principio de suficiencia financiera. De este modo, Andalucía ha venido obteniendo paulatinamente una financiación inferior a sus necesidades, lo que ha provocado una limitación de su gasto.

La moción respalda las conclusiones del dictamen sobre financiación autonómica aprobado por el Parlamento de Andalucía el pasado 22 de marzo y se insta al Gobierno de España a la convocatoria inmediata del Consejo de Política Fiscal y Financiera, anunciado por el presidente del Gobierno anterior, tras la reunión mantenida con la presidenta de la Junta de Andalucía.

La tercera moción socialista pide un incremento de las medidas de control en las fronteras españolas para la entrada de frutas y hortalizas de terceros países en España, de manera que cumplan exhaustivamente con las normas sanitarias y fitosanitarias. También propone que la administración competente inste a la Unión Europea a reforzar el control en las fronteras europeas, "de modo que todas las producciones procedentes de países extracomunitarios respeten la legislación medioambiental y de sanidad vegetal y que asimismo se les exija, en beneficio de nuestros consumidores, una información veraz y clara del origen del producto en el etiquetado".

De las mociones presentadas por IU ha salido adelante (con los votos a favor del PSOE y del diputado no adscrito y los votos en contra del PP) el rechazo al proyecto de almacenamiento de Gas en Doñana.

La propuesta relativa a un convenio colectivo justo para los trabajadores de la hostelería de Huelva se votó por puntos (no sería la única), y obtuvo el respaldo unánime de la Cámara el reconocimiento al esfuerzo salarial y laboral de estos trabajadores desde el año 2008, así como a un modelo de relaciones laborales respetuoso con sus derechos e intereses. Se ha rechazado que desarrollen su trabajo con un convenio colectivo que los ampare.