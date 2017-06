Detenido por marcharse sin pagar 2.000 euros en hoteles

La Guardia Civil de Huelva ha detenido a un varón como presunto autor de un delito de estafa por no abonar presuntamente más de 2.000 euros de las facturas correspondientes a su alojamiento en hoteles de Mazagón y El Rompido al tramitar su pago con una tarjeta sin fondos.

El ahora detenidio acudió a los citados hoteles presentando una tarjeta de crédito donde se le realizarían los cargos correspondientes a su alojamiento, abandonando los complejos antes de lo previsto sin comunicación previa, por lo que cuando los responsables de los establecimientos descubrían que el varón no se encontraba en las instalaciones e intentaban realizar el cobro de las facturas correspondientes, éste no era posible debido a que la tarjeta aportada al inicio de la estancia no tenía fondos.

Por todo ello, ambos directores interpusieron las correspondientes denuncias ante la Guardia Civil por las cantidades adeudadas por el hombre y que se elevaban a 1.127 euros y 1.073 euros respectivamente, emitiéndose un señalamiento sobre esta persona.

Finalmente el pasado día 8 de junio el varón fue localizado y detenido en otro hotel de la localidad de El Rompido donde al parecer pretendía realizar la misma estafa. El detenido y las diligencias instruidas han sido puestos a disposición de la autoridad judicial competente.