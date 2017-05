Detenido por estafa en la compra de un vehículo por internet

La Guardia Civil ha detenido a A.E.T.B. como presunto autor de un delito de estafa en la compraventa de un vehículo por 10.400 euros a través de internet en San Bartolomé de la Torre.

El dispositivo se inició cuando un particular denunció en el cuartel de la Guardia Civil de Los Palacios (Sevilla) que había sido víctima de una estafa, ya que había puesto un anuncio para la venta de un vehículo en una página web y la persona que se lo había comprado, tras firmar el contrato de compra-venta y llevarse el vehículo, le mostró con el teléfono móvil el justificante de la transferencia con el importe pactado que ascendía a 10.400 euros.

Según la Guardia Civil, cuando comprobó los movimientos de su cuenta dicha cantidad no aparecía y no podía contactar con él para conocer los motivos del impago porque no le cogía el teléfono que le había facilitado. Tras varios días de vigilancias en San Bartolomé fue interceptado el hombre con el vehículo, que al intentar huir terminó empotrando el coche contra una fachada.