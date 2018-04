Denuncian falta de transparencia en la celebración del V Congreso Local del PP

La exvocal de la Junta Local del PP de Nerva Ana María Gallardo denuncia la "falta de transparencia" con la que, a su juicio, se ha celebrado el V Congreso Local en el que su actual presidente, José Antonio Lozano, ha sido reelegido por siete votos a favor y tres en contra, en un acto público, "sin tan siquiera verificar la afiliación al partido de los asistentes".

Gallardo asegura en un comunicado que "este congreso ha servido para demostrar a los nervenses que asistieron al acto la forma de trabajar desde las bases, arropadas por dirigentes provinciales, en la que todos actuaron de forma nada democrática, aplicando la política del rodillo que tanto critican y echan en cara al actual equipo de gobierno nervense".

La militante popular, que asistió al acto junto a su marido y su hijo, también militantes del PP, denuncia que, "siendo vocal de la Junta Local del Partido Popular de Nerva, no he sido informada, ni siquiera invitada para asistir a tal acto, impidiéndome así la oportunidad de presentar mi candidatura a la presidencia de la Junta Local".

La que fue ocupando el puesto nº 3 en la lista del PP en las últimas elecciones locales celebradas en 2015, tras José Antonio Lozano, asegura que tuvo conocimiento de este asunto el viernes de forma casual por un vecino del pueblo. "Esa misma tarde envíe un correo a la dirección del partido de Huelva exponiéndole tal motivo y comunicándole mi intención de presentar candidatura. La respuesta fue negativa porque, a pesar de estar anunciado en Facebook como V Congreso Local, le dan carácter extraordinario (no constando como tal en ningún anuncio del acto), y así los plazos se acortan y no dan opción a presentarla".

En su escrito, Gallardo califica el desarrollo del congreso local del PP celebrado esta semana de un "paripé", porque en la mesa no había ningún tipo de documento, ni siquiera la lista oficial de afiliados. "En el momento en que se conforma la mesa, pido la documentación que debiera de estar y se me niega, mandándome a callar y a sentarme, una y otra vez, no haciendo caso a mi petición. Momentos antes, cuando me acerqué a la mesa, aprovecharon para invitar a la televisión pública a abandonar el local donde se celebra este acto público".

Según indica la militante popular en su escrito, "llegado el momento de la votación sigue sin estar presenta la lista oficial de afiliados debidamente sellada y actualizada, y la votación se hace a mano alzada y sin identificar mediante DNI u otro documento acreditativo a los votantes, ni verificando su afiliación al partido. El resultado fue de siete votos a favor y tres en contra", asegura.

Gallardo muestra su más absoluta indignación cuando al final de acto, al dirigirse de nuevo a la mesa para impugnar el Congreso se le niega. "Porque la mesa ya está cerrada y porque yo lo digo", asegura que le espetan en su cara.

La vocal de la Junta Local finaliza su escrito asegurando que se guarda otros detalles escabrosos sobre la recogidas de avales y otros temas que dejan mucho que desear. "Estoy decepcionada con la actitud de los que creí compañeros y demócratas y con la poca clase que han tenido con su actitud. El aquí mando yo, repetido por unos y otros, debería ser ya historia".