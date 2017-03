Denuncian que el calabozo donde murió un detenido no se desinfectó

La delegación de Huelva de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) presentó un escrito al Coronel Jefe de la Comandancia de Huelva, donde solicita la investigación y al exigencia de responsabilidades disciplinarias para el Oficial al mando del Cuartel de Punta Umbría, por la falta de desinfección del calabozo de dicho Puesto.

El pasado 8 de marzo, falleció en los calabozos del Cuartel de Punta Umbría un detenido, desconociendo, hasta el día de la fecha, los guardias civiles que realizan las funciones de custodia de detenidos, cual ha sido la causa de dicho fallecimiento.

Desde la fecha en que falleció este detenido, han sido custodiados en dichos calabozos al menos otros cinco detenidos y desde la asociación se denunció que "no se ha efectuado una desinfección de las celdas según, no se han cambiado las mantas, no se ha desinfectado el calabozo, ni se ha realizado ningún tipo de acción para la limpieza de dicho calabozo, salvo la que realiza la contrata de limpieza, que no tiene los medios, productos y conocimientos para hacer la desinfección.

Al parecer el motivo que ha dado el Jefe al mando del Puesto es que no ha detectado de nada contagioso, pero "no se tiene conocimiento de la causa de la muerte de detenido".