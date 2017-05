Denunciado un chiringuito construido en la playa del Parador

El Círculo de Medio Ambiente de Podemos Huelva ha denunciado ante la Fiscalía, el Seprona y la Consejería de Medio Ambiente, la construcción de un chiringuito de hormigón en la playa del Parador de Mazagón, zona incluida en la Plan de Ordenación del Territorio del Ámbito de Doñana (Potad).

El Círculo, según se recoge en la denuncia consultada por Efe, ha señalado que "puede estar vulnerándose la normativa de protección de estos espacios", ya que se trata de uno que está protegido de diversas maneras.

Ha considerado que una edificación de este tipo "no parece que sea compatible con lo determinado por el Potad, ya que no cumple el punto dos de ese artículo, porque no está fuera de la playa sino en plena playa y también atenta contra la propia bajada y la visión ambiental de los acantilados".

Según la fuente, este lugar es una Zona de Dominio Público que puede ocuparse para usos no residenciales, si bien para el caso de que estas edificaciones sean desmontables requieren autorización municipal.