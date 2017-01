Denuncia presiones por instalar una rampa para su hijo discapacitado

Raquel Bodes, una vecina de Ayamonte que reside en la urbanización Marina Esuri, ha mostrado su indignación ante las amenazas de denuncia que lleva ya un año recibiendo por parte de los responsables de la intercomunidad de vecinos a la que pertenece por haber construido en agosto de 2015 una cancela en la parte trasera de su vivienda destinada a facilitar el acceso a la misma de su hijo, un menor con un 33% de discapacidad reconocida. Esta vecina de Ayamonte ha emprendido por tal motivo en los últimos meses numerosas iniciativas, entre ellas una recogida de firmas con la que hasta el momento ha recabado el apoyo de numerosos vecinos.

Bodes ha detallado que en agosto de 2015 ella y su marido decidieron instalar una cancela para que su hijo "pudiese acceder a la casa, sacar la bicicleta y desarrollar un mayor grado de autonomía" ante el déficit de psicomotricidad fina y coordinación que padece y del que está diagnosticado. Ello le impide manipular las cerraduras como cualquier persona o sujetar puertas pesadas, entre otras cosas, por lo que la cancela instalada en la parte trasera de su vivienda está adaptada y puede manipularla sin ayuda.

Raquel Bodes ha manifestado en este sentido que su familia no piensa demoler dicha cancela, tal y como le piden los responsables de la intercomunidad, "hasta que no nos lo ordene un juez en sentencia firme" ya que se muestra totalmente convencida de que está luchando por una "necesidad" y un "derecho" de su hijo.

La urbanización Marina Esuri está formada por siete pequeñas comunidades con medio millar de vecinos y la cancela está situada en la parte trasera de su vivienda, el bajo de un edificio de dos plantas. Dicho acceso, según ha detallado Bodes se encuentra "en un perímetro cerrado con un vallado verde, en una esquina que no molesta a nadie y no perjudica a ningún vecino, y que da acceso desde mi terraza privada a zonas comunes de aparcamientos".

Según ha lamentado, algunos de los argumentos esgrimidos por los responsables de la intercomunidad vecinal se centran en que dicha cancela "rompe la estética" de la urbanización y "puede servir de precedente para que otros vecinos decidan hacer lo mismo".

Raquel Bodes también ha lamentado que, tras abrir la cancela, la junta de la intercomunidad acordó que tendría que eliminarla o se procedería judicialmente contra su familia, ya que el certificado de minusvalía y la licencia de obra para la apertura de puerta para acceso a minusválido "no eran documentación suficiente que demostrara que mi hijo necesitara ese acceso". Con el "agravante", añade, de que "en dicha junta se me niega, que mi hijo tenga problemas físicos, me dicen que todo es mental, que tengo que presentar informes médicos detallados de todo lo que tiene mi hijo para valorar ellos, los presidentes, si es verdad que necesita esa puerta".

Por todo ello esta vecina ayamontina defiende que "conforme al artículo 10.1.b de la Ley de Propiedad Horizontal dicha obra puede realizarse sin requerir acuerdo previo en junta de propietarios", por lo que le parece "increíble" que los tiempos que corren "se prohíban estas cosas" ya que esto "va más allá de leyes y acuerdos, tratándose de humanidad".

Igualmente ha lamentado que "la puerta que yo he instalado para mi hijo es del mismo tipo de las que ya existen en aquellas terrazas de la urbanización que dan al interior de las comunidades para facilitar el acceso de sus propietarios a las piscinas".

La madre del menor también ha anunciado que, además de reclamar "donde haga falta y por la vía que sea" que se mantenga la cancela de acceso para su hijo que instaló en la parte de atrás de su vivienda en agosto de 2015, denunciará a los responsables de que en el acta de la junta de propietarios incluyese datos médicos personales del menor a los que han tenido acceso todos los propietarios.