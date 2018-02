"Decepción" en la patronal de campings por el nuevo decreto que regula al sector

Después de más de un año de negociaciones para alcanzar un consenso sobre la nueva regulación de los campings y las áreas de pernoctación de autocaravanas, para diseñar un modelo actual y competitivo ante los nuevos retos del mercado, nada hacía presagiar "el desafortunado desenlace" del nuevo texto que ordena los campamentos turísticos en Andalucía, con el que el sector se siente "decepcionado" y "sorprendido". No se cumplen sus expectativas y se incluyen algunos cambios que se entiende que serán perjudiciales para un sector que en la provincia está representado por once establecimientos con cerca de 12.000 plazas, que representan casi el 20% de la oferta de campings que hay en Andalucía. Los empresarios creen que el texto que viene a sustituir al que estaba vigente desde 2003 fomenta la creación de una "oferta turística de muy bajo nivel y calidad en servicios" y "atenta frontalmente con el fin de mejorar la calidad de nuestro destino turístico".

La nueva norma, que se aprobó en el Consejo de Gobierno del pasado 23 de enero, deja al margen las necesidades y reivindicaciones planteadas desde el inicio por este sector y aparta "sin explicación alguna" y "en el último momento", asuntos relevantes que "legítimamente" demandaba, "desde la perspectiva del interés general inherente a la intervención de la seguridad pública, la protección de las personas usuarias de los servicios turísticos y la protección del medio ambiente y urbano". Así lo entiende la Asociación de Empresarios de Campings de Huelva, integrada en el Círculo Empresarial de Turismo, que hace suyas las declaraciones que se realizan desde la patronal andaluza, desde donde anuncian que al "no poder avalar la nueva regulación" inician una serie de contactos institucionales, al objeto de poder trasladar la "alarmante preocupación" del sector, así como la apertura de "cuantas vías y acciones fueran necesarias" para restaurar el consenso que inicialmente parecía haberse alcanzado. La intención de la patronal no es otra que dotar al conjunto de la oferta de campings un escenario normativo "acorde a las necesidades tanto de los usuarios como de los empresarios".

La nueva normativa incorpora la figura de las áreas de pernocta de autocaravanas, que vienen a ser como las zonas que hace dos años anunció que iba a instaurar la Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA) en los puertos deportivos y que provocó la alarma entre el sector al entender que eran un "atentado" contra su actividad y la continuidad de las instalaciones de la provincia. Finalmente se reculó y en lugar de dos espacios (previstos en Mazagón y Ayamonte) se dejó, como experiencia piloto en un principio, el del puerto ayamontino, donde actualmente hay habilitadas 27 plazas para estacionamiento.

Ahora, el nuevo decreto incluye una figura similar, con la que los empresarios tienen claro que se abre la puerta a un turismo de "menor calidad". Y lo peor, no se limita el tiempo posible de estancia en estos espacios. Sin embargo, sí se pone un tope a la permanencia de los turistas que se alojan en los campings, donde no podrán alojarse más de seis meses de cada año. Este aspecto también ha sorprendido al sector que hasta ahora sí contaba con la limitación de ocho meses para que un turista ocupara una misma parcela (no las instalaciones de un mismo camping) al objeto de evitar que el camping tuviera un uso residencial. Sin embargo la modificación que se incluye en el último texto "viene a poner freno y a dificultar el trabajo que desde el sector se viene realizando desde hace años por mejorar y paliar la estacionalidad en nuestro destino y que sin duda estaba empezando a dar sus frutos".

Como en el anterior normativa, se prohibe la acampada con fines vacacionales o de ocio fuera de estos espacios, aunque en el decreto no hay herramientas para poder combatirlo al quedar en el aire la diferencia entre el estacionamiento o la pernoctación de una caravana.

Ante esta situación, desde la asociación onubense que representa a los campings confían en que se alcance una solución al problema que ahora existe con el texto y por ello ya han iniciado una serie de contactos que se espera que "pronto puedan dar sus frutos".