El Consistorio pondrá en marcha planes de formación

El alcalde del Valverde del Camino, Manuel Cayuela, junto al concejal de Personal, Juan Carlos Gutiérrez, ha mantenido un encuentro con el presidente del sindicato CSIF en Huelva, Juan Manuel Quilón, quien ha acudido al encuentro acompañado por el responsable de las relaciones con las administraciones públicas en el sindicato, Rafael Lozano. Tras la reunión, el concejal de Personal y los representantes sindicales participaron en una mesa de trabajo para poner en marcha diferentes iniciativas formativas.

Cayuela destacó la importancia del encuentro, ya que "dotar de normalidad las relaciones entre la Administración y los representantes sindicales lleva a un entendimiento más fluido, algo que puede evitar problemas en un futuro".

Tal y como explicó Cayuela, "durante el trascurso de esta reunión he tratado de dar respuesta a las peticiones que los diferentes colectivos de trabajadores me han trasladado en las sucesivas reuniones que he mantenido con ellos tras mi toma de posesión como alcalde". El alcalde agradeció a los miembros de CSIF "su talante dialogante y su disposición a seguir trabajando por el bien de los trabajadores del Ayuntamiento, que es el bien de los trabajadores de Valverde".

Quilón destacó también el buen entendimiento que existe con el Consistorio, con el que mantiene varias líneas de colaboración con la formación como uno de los pilares fundamentales, "creemos que es muy importante tener unos empleados públicos formados por que su trabajo es el principal servicio público que presta el Ayuntamiento a la ciudadanía".