El Consistorio lamenta la negativa al Plan Renove para el mueble

El concejal de Desarrollo Local del Ayuntamiento de Valverde del Camino, Juan Carlos Gutiérrez, lamentó la negativa del PSOE a poner en marcha de forma inmediata un Plan Renove para el sector del mueble. La medida, rechazada por lo socialistas el pasado martes en el Parlamento andaluz, estaba redactada en colaboración con representantes del sector y recogía las necesidades que habían trasladado en sucesivas reuniones.

Gutiérrez cree que esto pone de manifiesto el desconocimiento del sector parte del PSOE. Así, manifestó que en todos los encuentros mantenidos con representantes del sector éstos siempre han hecho hincapié en "el carácter urgente de sus necesidades".

Asimismo, el edil quiso diferenciar entre las dos propuestas llevadas al Parlamento andaluz: la del grupo popular, y otra del PSOE en la que, a su juicio, "no se especifica nada y tan sólo se anuncia pérdida de tiempo en estudios que no sabemos a dónde nos van a llevar, o si ni siquiera van a servir para algo", indicó.

Respecto a las medidas aprobadas, aseguró que "se demuestra una vez más que a pesar de los encuentros que han mantenido con representantes, en las que me consta les han dado a conocer sus necesidades reales, no los han escuchado y han decido improvisar unas medidas que no solucionan la grave situación de crisis que está viviendo el sector, y que tan bien conocen las miles de familias valverdeñas afectadas", concluyó.