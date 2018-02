El Consistorio crea una nueva tasa por los servicios a las hermandades

El Ayuntamiento de Almonte ha aprobado en pleno por unanimidad una nueva tasa de ocupación enfocada en las muchas hermandades que acuden a la romería de El Rocío y que "ocupan terrenos que el Ayuntamiento ofrece para sus asentamientos en la romería", explicó la alcaldesa de Almonte, Rocío Espinosa.

No es un pago nuevo sino que la tasa "viene a ordenar el importe que ellos ya venían pagando por la ocupación de la vía pública o por los suministros", pero en esta ocasión el Consistorio ha revisado la tasa anterior y simplemente ha cambiado el concepto. La nueva tasa entrará en vigor en la romería de este año y "viene a recoger todos los servicios que el Ayuntamiento de manera exclusiva le presta a estas hermandades para sus asentamientos".

El 70% de las 86 hermandades que se ven afectadas tendrán un ahorro en los pagos

La tasa que se cobra varía en función de los metros de ocupación y se contabiliza por los servicios de adecentar el terreno, prepararlo, medirlo, colocar el suministro eléctrico, punto de agua y la recogida específica de residuos. Dentro de la tasa hay dos tramos, los que tienen suministro eléctrico y los que no.

La entrada del nuevo importe va a suponer una "mayor justicia de lo que se venía cobrando anteriormente". En esta línea el Consistorio ha ordenado los costes con "una mayor trasparencia" algo que va a ser beneficioso "porque la mayoría de las hermandades van a pagar menos de lo que pagaban anteriormente". La alcaldesa de Almonte señaló que el objetivo del Ayuntamiento no es "que paguen más ni menos, sino que paguen lo justo, lo que cuestan los servicios". Con la nueva tasa "eliminamos el concepto de ocupación de vía pública que teníamos anteriormente entendiendo que las hermandades no tienen ánimo de lucro". Así, como ejemplo, el Ayuntamiento va a ingresar un 11 % menos con las filiales de la provincia de Huelva con respecto a años anteriores. Son 86 hermandades a las que les afecta esta tasa ya que no todas necesitan terrenos del Ayuntamiento para la ocupación, y en concreto de la provincia de Huelva son 13. El 70% de las 86 hermandades filiales pagarán menos de lo que lo hacían anteriormente. En el caso de la provincia de Huelva será el 84% de filiales las que vean reducido sus costes. En cambio, hay otras que abonarán más, como es el ejemplo de Bonares que pasará de pagar 145 euros a 185.