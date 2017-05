Del Congreso de Cambio Climático al vertido de La Zarza y el 'compiyogui'

Se esperaba con expectación el enfrentamiento en el Parlamento de Andalucía después de la derrota sufrida por la presidenta de la Junta de Andalucía en las primarias socialistas. La nada disimulada animadversión entre Susana Díaz y la coordinadora general de Podemos, Teresa Rodríguez, explotó con Huelva como protagonista. La pregunta, como casi siempre, parecía inocente, ya que la dirigente de Podemos inquirió sobre la lucha contra el cambio climático en Andalucía, en concreto sobre la financiación del Congreso Internacional de Cambio Climático celebrado en Huelva hace dos semanas.

La petición de la presidenta de "no crear alarma, ni ponga en peligro la imagen de Huelva" no fue atendida y Rodríguez se lanzó, después de criticar que no se faciliten los datos solicitados, a denunciar que el evento "haya sido patrocinado por empresas como Endesa, Cepsa o Repsol, "que son responsables de emisión de gases invernaderos", o de Fertiberia, "del grupo Villar-Mir, a la sazón el suegro del compiyogui de la esposa del rey Felipe VI que presidía el Congreso, implicados hasta el tuétano en la operación Lezo, con un proyecto para los fosfoyesos, que depende de la Junta y también de la ministra Tejerina, a la sazón exdirectora de Fertiberia". "¿Estos son los referentes para la tres veces anunciada ley contra el cambio climático en Andalucía?", se preguntó Rodríguez antes de señalar que esta es precisamente la "la trama corrupta, cocida y puertagirada con el poder político" que denuncia Podemos.

La presidenta de la Junta quiso recordar que en dicho congreso también participaron Ecologistas en Acción, WWF y todos los grupos ecologistas importantes, que tuvieron "la máxima libertad para exponer aquello en lo que creían" porque "unos y otros participan de manera distinta en la evolución del cambio climático". También sostuvo que hay tres maneras para enfrentar el cambio climático. La primera son "los negacionistas tipo Trump o Mariano Rajoy, que se enteró del cambio climático por su primo"; los segundos son "los que se acaban de enterar de que tenemos problemas con el cambio climático en el mundo y que no tienen ninguna propuesta", donde ha situado a Podemos; y los últimos, como la Junta, que "llevan muchos años trabajando desde el rigor y la coherencia contra el cambio climático". Susana Díaz destacó también que las medidas puestas en marcha por el Gobierno andaluz han sido valoradas no por esa "trama" a la que se refería Teresa Rodríguez, sino por los grupos ecologistas "que participan en la labor diaria de la Junta".

Susana Díaz, tras afear a Rodríguez su actitud durante su intervención por "gritar y montar una algarabía" en el salón de plenos, le reprochó que cuando es el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, el que ofrece alguna conferencia "no mira el cartel que hay detrás sino las políticas que va a defender". Así, tras desgranar algunas de las medidas puestas en marcha por la Junta para combatir el cambio climático, informó de que el proyecto de ley correspondiente está en ya en el Consejo Consultivo.

Con todo, Susana Díaz lamentó que todas las medidas que ponga en marcha la Junta no le importan a Teresa Rodríguez, a quien ha recomendado que "alguna vez se cuestione para qué sirven las preguntas que plantea en la sesión de control, que se plantee si algún colectivo se ve beneficiado, si consigue alguna medida o iniciativa que mejore el entorno de nuestra tierra, y si se da cuenta de que no ha conseguido nada en dos años, piense que tiene por delante dos años más para hacer política útil que le cambie la vida a los andaluces".

No fue la única alusión a la provincia escuchada en la sede parlamentaria, ya que la dirigente de Podemos se refirió al vertido de agua contaminada al río Odiel procedente de la explotación minera de La Zarza que, según señaló, en virtud de un estudio de la Universidad de Huelva, "las filtraciones han llegado al mar" y "no ha habido prevención de la Junta" y además, ha apostillado, "el delegado de la Junta en Huelva ha mentido diciendo que todo estaba controlado".

Díaz replicó que es ella (Teresa Rodríguez) la que miente y no el delegado, y le ha acusado de "manipular, tergiversar y mentir" en cuanto al estudio de la UHU que, según Susana Díaz, "dice claramente que la incidencia en la ría es mínima y muy reducida". Asimismo, la presidenta recordó que ha sido la Junta la que ha puesto en manos de la Fiscalía este asunto para que determine si hay o no delito ecológico, y ha asegurado que el Gobierno andaluz ha actuado "desde el primer momento y ha contenido el vertido y las consecuencias del mismo". "No cree alarma y ponga en peligro la imagen de la provincia de Huelva, que cuenta con un patrimonio enorme, no es un vertedero", ha sostenido la jefa del Ejecutivo andaluz, quien ha exigido a Teresa Rodríguez que respete a la provincia de Huelva.