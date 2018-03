Condenados a un año y a seis meses un padre y un hijo por construcción ilegal

El Juzgado de lo Penal número 1 de Huelva condenó a un año y a seis meses, respectivamente, a un padre y a un hijo, así como al pago de dos multas de 2.190 y de 1.460 euros cada uno, por un delito contra la ordenación del territorio al adquirir una finca rústica en Aljaraque y realizar una parcelación ilegal al ser contraria a Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (Loula), con el fin de vender las cinco subparcelas resultantes, de unos 2.000 metros cuadrados, tras instalar en ellas casas de madera o similares.

Según reza en la sentencia, ambos, condenados anteriormente por otras causas por defraudación tributaria y estafa, han edificado o instalado, en calidad de promotores y constructores, al menos cinco viviendas de madera o material similar prefabricado, con una planta, sobre suelo de hormigón fijo y de entre 50 y 90 metros cuadrados distribuidas en varias habitaciones y con baños, motivo por el que también los condena a la inhabilitación especial para el ejercicio de la promoción o construcción de cualquier obra durante dos años.

Se trata de unas edificaciones que se encuentran situadas en suelo no urbanizable sin especial protección y carecen de licencia municipal. Además dos de estas casas fueron usadas por los acusados como segundas residencias mientras no las vendían y otras fueron vendidas en documento privado en 2011 y 2013. Otra de las subparcelas fue adquirida por otra persona por unos 20.800 euros y al comprobar que no se podía construir, instaló una roulotte y una tienda de campaña.