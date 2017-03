Condenado a 21 meses de prisión por agredir a un guardia civil

El Juzgado de lo Penal número 2 de Huelvacondenó a un vecino de Bollullos Par del Condado a la pena de un año y nueve meses de prisión por los delitos de atentado y lesiones hacia un agente de la Guardia Civil, a quien deberá indemnizar con 2.100 euros.

La sentencia recoge que el condenado, con ánimo de atentar contra la integridad corporal ajena así como menoscabar la autoridad que los agentes, se acercó al cuartel de la Guardia Civil y dijo por el telefonillo que "acababa de matar a su mujer, siendo una treta para que le abrieran", y que, una vez dentro, atacó de manera sorpresiva al único agente que se encontraba en el cuartel, agarrándole del cuello y diciendo que quería "ir a la cárcel".

Este hombre se encontraba en un estado de agresividad extremo y, temiendo el agente de la Guardia Civil por su vida, intentó protegerse al mismo tiempo que requería al agresor para que se tranquilizara. Sin embargo, el condenado hizo caso omiso a los requerimientos del agente, se dirigió hacia él y le volvió a dar nuevos golpes, por lo que se rompió durante la agresión mobiliario del cuartel e intentó, simultáneamente, arrebatarle la pistola, según han informado desde la Asociación Unificada de los Guardias Civiles (AUGC), cuyos servicios jurídicos han asesorado y representado al agente.

Finalmente, el agredido logró reducirlo y avisar a los compañeros para que acudieran en su auxilio, pero sufrió lesiones consistentes en una contusión en hombro derecho además de una contractura de trapecio derecho y erosiones múltiples, que tardaron en curar más de 30 días.

Desde AUGC lamentan que "la única patrulla que pudo prestarle protección a este compañero en un principio fue la de Policía Local, ya que la Guardia Civil no tenía ninguna en las proximidades", por lo que lamentan "la falta de personal existente en las unidades de la Comandancia, no sólo por los mínimos anuncios de plazas a cubrir en los puestos, sino por la descoordinación, el mal despliegue de los puestos y el cada vez mayor número de agentes dedicados a otro tipo trabajos", que no son los de prevención de la delincuencia, "sino destinados a tareas burocráticas".