Carlos Sánchez se queda como único acusado por el caso del Recinto Ferial

El exalcalde Carlos Sánchez será el único acusado por prevaricación que se sentará en el banquillo por la construcción del Recinto Ferial de Bollullos par del Condado. El Juzgado de lo Penal número dos de Huelva dictó a primera hora de la mañana la absolución de todos los concejales y técnicos que secundaron al controvertido edil durante su mandato, en vista de que la acusación particular, ejercida por el Ayuntamiento, consumaba en el día de ayer la retirada de los cargos que pesaban contra todos los concejales, incluido el propio alcalde, Rubén Rodríguez.

Tras el giro procesal, el regidor municipal se mostró satisfecho de la decisión de su señoría, al tiempo que censuró con dureza que PP e Independientes "judicialicen la política" al ir en contra del criterio del fiscal, que desde un primer momento sólo pidió penas para Sánchez. En este sentido, alegó que en la oposición "escuece mucho el respaldo ciudadano" que ostenta el equipo de gobierno, a la par que lamentó que traten de obtener "por vía judicial lo que no lograron en las urnas".

El edil sacó pecho de su gestión y la "reducción de la deuda en tres millones de euros, mientras que IB y PP la duplicaron de 14 a 28 millones", motivos que, a su criterio, están detrás del empecinamiento por incluirle en la causa.

El líder socialista tuvo duras palabras para el portavoz del PP, Adrián Moreno, al que sin mencionarlo acusó de estar más pendiente de "lograr un papel destacado a nivel provincial". Por eso se habla de la moción de censura, "porque tienen miedo de la confianza que poco a poco nos ganamos con los ciudadanos", apostilló. Por último, añadió su interés por que "se hable de Bollullos de manera positiva y no por temas judiciales", al tiempo que acusó a Hernández Casino de hacerle mucho daño al pueblo".

Los independientes, por el contrario, criticaron que el Ayuntamiento retire los cargos y mostraron su sorpresa por que el letrado designado para llevar la acusación particular, Juan Luis Vallejo, fuese designado para dirigir un caso penal, cuando tal como figura en su propio perfil profesional de Linkedin no es un abogado penalista, sino un experto "en negociación, asesoría jurídica derecho de sociedades y negociación de contratos".

Huelva Información se puso en contacto con Vallejo para conocer las razones que han motivado la retirada de los cargos, si bien declinó concretar cuestiones que "obedecen a la estrategia procesal y todo lo que diga puede ir en contra de los intereses del Ayuntamiento". El abogado subrayó, no obstante, que tanto al equipo de gobierno como la oposición estaban al corriente de los argumentos que justifican esta decisión. "Me he reunido personalmente con ellos", insistió. Por último, y en cuanto a la idoneidad de contratar sus servicios sin ser un abogado en derecho penal, el letrado prefirió "no entrar a valorar" ese tipo de críticas.

La causa judicial fue impulsada por el alcalde independiente Francisco Díaz y respaldada por los populares, que tomaron el gobierno en 2008 tras una moción de censura que retiró de la Alcaldía a Carlos Sánchez. Un pacto de gobierno que llevó implícita la expulsión de Izquierda Unida de los hoy representantes independientes. En aquel entonces, bajo el criterio del letrado contratado por el Ayuntamiento, se pidió a la Justicia la imputación de todo el arco de responsables políticos que intervinieron, de una u otra manera, en la construcción de una infraestructura para la feria en la que se invirtieron más de 400.000 euros en urbanizar unos terrenos privados y de carácter rústico. Tras ser envestido en 2015, el líder socialista decidió prescindir de los servicios de Juan Carlos Hernández Cansino como abogado.