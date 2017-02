Carlos Sánchez dice que el PSOE conocía las obras del recinto ferial

El exalcalde de Bollullos Par del Condado Carlos Sánchez comparece hoy en el Juzgado de lo Penal número 2 de Huelva para defender su inocencia por prevaricación en la construcción del recinto ferial de la localidad, que se urbanizó sobre suelo de carácter rústico.

En declaraciones a Huelva Información, el socialista tacha de "impresentable" que un gobierno del PSOE ejerza de correa de transmisión a la hora de "mantener la denuncia política" auspiciada por independientes y populares que sirvió para "justificar" la moción de censura que en el año 2008 le apartó del poder.

Sánchez considera que la construcción del nuevo espacio público se realizó con luz y taquígrafos, ampliamente difundido por la prensa y medios de comunicación. En consecuencia, detalla que todos sus compañeros de partido conocían de antemano los pormenores de la obra. Tanto "el hoy alcalde, Rubén Rodríguez; el presidente de la Diputación, Ignacio Caraballo; el entonces secretario general del PSOE, Mario Jiménez; como el actual alcalde de Huelva, Gabriel Cruz, quien entonces ejercía de delegado provincial". Todos ellos "sabían que se estaba construyendo el mejor recinto ferial de la provincia".

Con estos antecedentes entiende que no tiene justificación que el Ayuntamiento decida retirar los cargos contra los compañeros que le acompañaron durante su gestión al frente de la Alcaldía, al tiempo que mantienen la acusación contra él, a pesar de que ellos "avalaron" con su voto cuantas actuaciones fueron necesarias para sacar adelante administrativamente el proyecto de urbanización de los terrenos. Así, entiende que "por coherencia política y honradez", si no se aprecia delito penal, lo lógico es que se retiren los cargos contra todos los actores que intervinieron en el proyecto, acabando con "el montaje" de los independientes y populares, a quienes acusa de "orquestar la operación judicial".

En cualquier caso, Sánchez insiste que el traslado de la feria "no fue un hecho arbitrario", sino que se hizo con las miras de corregir el riesgo que entrañaba en materia de seguridad celebrar el evento público en Los Caños, una de las arterias principales de comunicación del casco urbano. El exalcalde insiste en que era imperiosa la búsqueda de un emplazamiento alternativo, ya que el evento llegaba a congregar a la práctica totalidad de los 14.000 bollulleros censados en aquel entonces en el municipio, a los que se suman los invitados de un tierra acogedora.

Para más inri -añade- "la compañía eléctrica se negaba a instalar un alternador eléctrico en la zona", lo que nos urgía al traslado. En cualquier caso, recuerda que sus sucesores en el cargo han continuado realizando la feria y perpetuando una situación que "ellos mismos calificaban de ilegal".

El que fuese regidor municipal tiene en su contra el informe del arquitecto municipal, que condicionó la ejecución del recinto ferial a la modificación de la naturaleza urbanizable de los terrenos afectados y a la viabilidad económica. Sánchez no discute que pudiera no haber seguido el procedimiento administrativo establecido, si bien insiste en que esas cuestiones podían solventarse a posteriori, regularizado la actuación. "En el avance del PGOU los terrenos ya se metieron como suelo dotacional, por lo que si la oposición hubiera votado a favor de la aprobación del interés general del recinto multifuncional" no existiría caso.

El exedil apuntala su defensa en que cuando se construye una casa en el campo "se te pueden exigir responsabilidades por construirla, pedirte que la derriben, pero no meterte en la cárcel por ello". Un ejemplo al que se agarra para explicar por qué entiende que es el derecho administrativo el que ha de juzgar un caso de esta naturaleza.

En cuanto al informe de la Consejería de Obras Públicas, que advertía de que la urbanización de los terrenos se llevaba a cabo "sin ninguna cobertura jurídica, sin aprobación o licencia como refiere el artículo 181.2 de la LOUA", este fue notificado, según Sánchez, al Ayuntamiento en 2009, momento en el que "ya no estaba en la Alcaldía".

Por último, sobre la polémica decisión del equipo de gobierno socialista de cambiar de letrado y contratar a un abogado que no es experto penalista para llevar la acusación particular, el ex edil contraataca: "El experto es Juan Carlos Hernández Casino, quien se ha embolsado más de 300.000 euros de consistorios del PP que han persiguiendo a alcaldes socialistas".