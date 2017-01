Caraballo destaca el impulso dado a la Agrupación de Interés por las Infraestructuras

El presidente de la Diputación de Huelva, Ignacio Caraballo, destacó ayer el impulso que ha dado el ente provincial a la Agrupación de Interés por las Infraestructuras de Huelva, de la que forman parte 135 entidades, al proponer que cuente con el liderazgo por parte del presidente del Consejo Económico y Social de la provincia de Huelva (CESpH), Juan José García del Hoyo, ante "el agravio comparativo" existente con otras provincias y comunidades.

En una entrevista concedida a Europa Press, el presidente de la Diputación, Ignacio Caraballo, remarcó que el objetivo es que dicho organismo, formado por todos los grupos políticos, representación de todas las administraciones con competencias en la provincia y sociedad civil, con una marcada hoja de ruta, se centre en la búsqueda de líneas de trabajo para conseguir los recursos económicos necesarios para impulsar las infraestructuras de la provincia ante "el incumplimiento" de los Presupuestos Generales del Estado elaborados por el Gobierno central en esta materia.

"Huelva cuenta con muchas carencias en infraestructuras porque ha habido poca inversión pública". De hecho, según los datos presentados por este organismo, el pasado mes de junio, "la provincia acumula un déficit en inversiones de 1.200 millones de euros durante los últimos 30 años", aseguró Caraballo.

"Entiendo que hemos pasado momento de crisis, pero hay que cuadrar los presupuestos y necesitamos ilusión y acciones para dar luz a este parón que tiene la provincia", manifestó Caraballo, quien se refirió a la situación del aeropuerto.

Al respecto, insistió en que "todos los papeles del aeropuerto" se encuentran ya en el Ministerio de Fomento y "solo falta el visto bueno" del Gobierno, a la par que recordó que fue calificado de Interés General por el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero. A su vez, reconoce que hay grupos inversores interesados pero hasta que "no tenga ese visto bueno, no se puede hacer nada". En este punto, remarcó la necesidad que tiene la provincia de contar con un aeropuerto y subrayó que "lo quiere" el sector turístico, no obstante dejó claro que el inversor será "privado".

"No sé si esta provincia está maltratada por votar a quien vota, pero lo que está claro es que necesita infraestructuras para seguir creciendo y consolidando su economía", subrayó Caraballo, quien incidió en que "lo único que necesita es tener infraestructuras y no la pedimos todas a la vez, sino que gradualmente se vayan derivando en los presupuestos".

El Consejo Económico y Social ha llevado a cabo estudios y análisis centrados en la situación de las infraestructuras de la provincia y su reflejo en los Presupuestos Generales del Estado. Así el estudio denominado Las infraestructuras en la provincia de Huelva. Presente y futuro ya cifraba en 1.000 millones el déficit en materia de infraestructuras para la provincia.

La próxima reunión de trabajo de la Agrupación será a mediados de enero. En este sentido, la nueva estrategia de trabajo estará centrada en promover e impulsar todas las infraestructuras necesarias que sean consideradas de interés para el desarrollo de la provincia, pero especialmente tres proyectos considerados por el grupo de trabajo como esenciales para la mejora de las comunicaciones de la provincia. Se trata de la línea de Alta Velocidad Sevilla-Huelva, el desdoble de la carretera nacional 435 y la modernización de la línea de tren Huelva-Zafra.

Del mismo modo, la Agrupación de Interés por las Infraestructuras trabajará para que todos los proyectos que se anuncien sean licitados ya que hasta octubre de 2016 la inversión licitada por la Administración central en Huelva ha sido de 26.799.000 euros lo que supone que se ha licitado el 23,34% de lo previsto.