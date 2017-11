Caraballo espera "que todo se solucione cuanto antes"

El secretario general del PSOE de Huelva, Ignacio Caraballo está "muy tranquilo, siempre lo estoy", tras declarar el pasado lunes ante la titular del Juzgado de Instrucción 1 de Huelva que investiga el caso del presunto soborno a los concejales de Sí se puede en el Ayuntamiento de Aljaraque para supuestamente frustrar la moción de censura impulsada por el Partido Popular en la citada localidad, gobernada por el PSOE, el pasado mes de enero.

Caraballo explicó que no se acogió a su derecho a no declarar, sino que lo hizo, y que espera que "todo se solucione cuanto antes". A su vez, se remitió al comunicado emitido el lunes por su formación política, en el que el partido mostró "la seguridad y la certeza" de que será descartada "cualquier responsabilidad" suya en el caso.

Por su parte, la alcaldesa de Aljaraque, Yolanda Rubio, aseguró que su equipo de gobierno -conformado por cinco ediles del PSOE y tres de IU, apoyados por la formación Sí se puede en las últimas elecciones municipales- "no está preocupado" y que "no les consta nada" sobre la causa judicial investigada.

Rubio precisó que serán los jueces los que determinen si hay algo y verán quién tiene la responsabilidad. "Nosotros seguimos gobernando. El equipo de gobierno lo que quiere es trabajar y hacerlo lo mejor posible", zanjó. En este sentido, la regidora valoró que lo que más le preocupa es que el nombre de la localidad se vea enturbiado, algo que "no gusta a ningún alcalde".

Rubio comentó que no tiene trato con los populares más allá de los plenos: "Ellos insisten en esta reivindicación y yo creo que prevalece más el malestar de no haber conseguido gobernar en el municipio, que era lo que perseguía con esta moción que finalmente no salió". A su juicio, el portavoz popular en la localidad, David Toscano "se quiere mucho cuando dice que se ha causado un perjuicio en la localidad porque él no gobierna en el municipio".

Al respecto, adujo que el perjuicio no se ha causado porque el PSOE gobierne, "todo lo contrario, ya que se están haciendo bien las cosas, las cuentas lo demuestran, y estamos consiguiendo reducir bastante el periodo medio de pago, con un presupuesto ajustado a las necesidades del municipio, eliminando gastos superfluos, y se están pagando las nóminas de los trabajadores, algo que parece lo normal pero que no lo era cuando gobernaba Toscano".

Semanas atrás han declarado el resto de investigados, tales como los concejales de Sí se puede, Francisco Martín y Pedro Escalante; el sindicalista de CCOO José Luis Rodríguez, que se acogieron a su derecho a no declarar, así como un responsable del gabinete jurídico de Aguas de Huelva y una responsable de Adecco.