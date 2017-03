Caraballo defiende "la más absoluta legalidad" en el pacto de Aljaraque

"Hemos actuado ajustándonos a la más absoluta legalidad y en términos estrictamente políticos. Hemos sido impecables". Así escueto y tajante se manifestó el secretario general de los socialistas de Huelva, Ignacio Caraballo, en relación al supuesto soborno que se llevó a cabo para desactivar la moción de censura que Sí se Puede y PP plantearon contra el PSOE en Aljaraque. Presuntamente y tal y como denunció un vecino de este municipio, habría un soborno de por medio, ya que los socialistas habrían ofrecido un puesto de trabajo en una empresa pública a la esposa de uno de los concejales de Sí se Puede a cambio -siempre según la denuncia- de que se retirase la moción que había pactado con el PP para quitar de la alcaldía al PSOE.

Ayer fue la primera vez que Caraballo comparecía públicamente ante los medios de comunicación desde que saltase la polémica por este caso y tras reiterar que "todo se ha hecho en términos estrictamente políticos" se remitió al comunicado que el pasado día 16 emitió el PSOE para dejar patente que "el hecho de que entre a formar parte del equipo de Gobierno (PSOE-IU) un concejal de la formación Podemos, bajo las siglas de Sí se Puede, es absolutamente legítimo y entra dentro del juego democrático".

EL secretario general de los socialistas de Huelva aseguró que sabe "por la prensa que un juez ha abierto diligencias" y, por ello, subrayó que "el PSOE no hará más declaraciones" porque es "un problema de otros". Por ello, resaltó que "que decida la justicia, ésta llamará a quien tenga que llamar y decidirá en su día y -volvió a afirmar- no tenemos nada más que decir, sino que simplemente hemos actuado como he dicho".

Al mismo tiempo que comparecía Caraballo, lo hacía también el secretario general del PP de Huelva y portavoz en el Ayuntamiento de Aljaraque, David Toscano, que instó a la alcaldesa de la localidad, la socialista Yolanda Rubio, a que el Consistorio se persone, en el momento procesal oportuno, en el procedimiento judicial abierto por el Juzgado de Instrucción 1 de Huelva que investiga los hechos.

Toscano indicó que el pasado jueves, cuando se celebró el pleno del Ayuntamiento de Aljaraque, "hicimos una serie de preguntas sobre la presunta compra de la Alcaldía y no contestó, sólo se limitó a decir que este caso está judicializado".

Para Toscano, "el pleno representa a todos los vecinos y allí es dónde la alcaldesa debería haber dejado claro qué está pasando y qué piensa hacer" ya que, añadió el popular, "todos los implicados en este pacto mantienen una ley del silencio que hace que todo esto huela aun peor".

Según declaró Toscano, "todos hemos escuchado las grabaciones que están ya en manos de la justicia y en las que supuestamente se ofrecía un puesto de trabajo a la mujer de uno de los concejales de Sí Se Puede a cambio de frenar la moción de censura, y todo el mundo parece haber cumplido con su parte, puesto que la moción de censura se retiró y esta persona está trabajando, tal y como se prometía en las grabaciones".

Toscano incidió en que "todo lo que se oía en esas grabaciones se está cumpliendo y va conectando" ante el "silencio" de los firmantes del pacto que frustró la moción de censura.

Igualmente, destacó que tanto el alcalde de Huelva, Gabriel Cruz, como máximo representante de la empresa pública en la que trabaja la mujer del concejal, como el secretario general del PSOE de Huelva y presidente de la Diputación, Ignacio Caraballo, y "padrino" de la operación que abortó la moción de censura, "llevan dos semanas también callados" [las declaraciones se realizaban al tiempo de la comparecencia del segundo].

Paralelamente a la acción de la justicia el PP espera que "haya explicaciones y responsabilidades políticas". A este respecto añadió que "en las grabaciones se escucha a un señor al que Caraballo felicita personalmente y que, en la grabación, dice hablar en nombre del propio Caraballo", extremo que el secretario general del PSOE de Huelva "aún no ha desmentido". Para Toscano, "si este asunto no se aclara de inmediato, Ignacio Caraballo no puede seguir ni un minuto más al frente del PSOE de Huelva y de la Diputación Provincial".

Este caso se originó cuando el pasado mes de diciembre el PP anunció la moción de censura en Aljaraque porque el municipio iba "sin rumbo" ; para ello aprovechó la ruptura del pacto de gobierno entre el PSOE y Sí Se Puede. El partido instrumental de Podemos aceptó ir a la moción de censura con los populares para desalojar a la socialista Yolanda Rubio de la alcaldía. Sin embargo, fue abortada in extremis el pasado mes de enero tras un nuevo pacto de gobierno, esta vez entre el PSOE, Sí Se Puede e IU. Tras el giro de Sí Se Puede, el PP exigió saber "el precio" del acuerdo. Poco después trascendía la polémica grabación sobre la oferta de un puesto de trabajo.