El cerco espera que Bruselas suavice su propuesta de reducir la cuota de boquerón

El sector del cerco del Golfo de Cádiz conocerá hoy la propuesta de la Unión Europea de los Totales Admisibles de Capturas (TAC) y cuotas del boquerón y otras especies para las aguas del Atlántico y el mar del Norte. Ayer los ministros de Pesca mantuvieron una primera reunión y hoy está previsto que comuniquen a los pescadores el resultado de las negociaciones que han mantenido.

El sector espera que Bruselas finalmente suavice la propuesta inicial de reducir la captura del boquerón un 43%, según indicó ayer a este diario el presidente de la Federación Andaluza de Cofradías de Pescadores (Facope), Manuel Fernández, que se encuentra allí, junto al presidente de la Asociación de Armadores de Andalucía, Pedro Maza, para seguir de cerca las negociaciones.

5.080Toneladas. Fue la cuota de boquerón establecida para España en 2017, aunque luego subió.

En las negociaciones se aborda un total de siete especies, entre ellas como más importantes la cigala, la merluza y el boquerón. Esta última, junto con la sardina, de la que no se hablará estos días, constituyen "las dos patas de las que depende el sector del cerco del Golfo de Cádiz", según el presidente de Facope.

Fernández explicó que en el caso del boquerón, se parte de una propuesta de reducción del 43% de la cuota con respecto a este 2017, si bien esperan que las negociaciones vayan bien y que el Ministerio español consiga que se mantenga el volumen de capturas de este año. Y es que la UE realiza esa propuesta de reducción de manera precautoria, debido a que el informe científico sobre la situación de esta pesquería no ha llegado ni en tiempo ni en forma.

En el peor de los casos, el sector del cerco espera que la disminución de la cuota sea de entre un 10 y un 15%, aunque lo ideal sería que se mantuviera la de este año, teniendo en cuenta la situación por la que atraviesa la sardina, amenazada con el cierre del caladero o en tal caso con un descenso importante en el volumen de capturas.

Según Fernández, de no alcanzarse una buena negociación y si además se aprueba el plan de gestión diseñado por España y Portugal para la sardina que "supone apretarnos bastante el cinturón", sería "el fin de la modalidad de cerco en el Golfo de Cádiz".

Sobre el plan de la sardina indicó que desde la Comisión Europea no se ha dicho nada, se recogió el mismo la semana pasada y se remitió directamente a los científicos para que lo valoren, "de ahí que entendamos que en estos dos días no se diga nada de esta especie, habrá que esperar".

En cuanto al resto de pesquerías, apuntó que se prevé un aumento de las capturas de la cigala entre un 15 y un 20% y una reducción del 21% para la merluza, pero "en este caso también se va a pelear para que se quede en un 10%". Asimismo están a la espera de ver qué ocurre con el jurel y con la raya, que "si bien no es una especie muy importante para el sector del Golfo de Cádiz desde el punto de vista económico, sí es necesario que esté abierta para que no limite a la flota y no haya problemas con el resto de las pesquerías".

La cuota de sardina para este año se estableció en 17.000 toneladas para España y Portugal. Para ese periodo, se determinaron unos límites mensuales de capturas para la flota española de cerco de 656 toneladas de sardina. El tope mensual se distribuyó en un máximo de 393 toneladas para los buques de cerco del Cantábrico y Noroeste y un máximo de 263 toneladas para los buques de cerco del Golfo de Cádiz.

En lo que respecta al boquerón, la cuota inicial española fue de 5.080 toneladas y posteriormente fue incrementada en septiembre hasta las 6.836 toneladas gracias a los intercambios de cuota realizados con Portugal y el traspaso de cuota de 2015.

La flota del cerco del Golfo de Cádiz están compuesta por un total de 86 buques de la flota de cerco de Huelva y Cádiz, que dan empleo directo a más de 600 tripulantes y a los cientos de puestos de trabajo indirectos en las lonjas.