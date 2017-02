El alcalde de Bonares reclama al Gobierno central el proyecto CEUS

Durante una jornada para difundir las convocatorias de subvenciones a proyectos de economía baja en carbono, el alcalde de Bonares y presidente de la Mancomunidad de Desarrollo Condado de Huelva, Juan Antonio García, reclamó al Gobierno central el proyecto CEUS. El alcalde del municipio onubense manifestó que "las actividades innovadoras como las que son objeto de esta jornada y como las que podrían surgir del proyecto CEUS, son una oportunidad para dar un impulso a una comarca que tiene un nivel aceptable de empleo pero que sufre la estacionalidad y la precariedad que supone el que dicho empleo esté vinculado, casi en exclusiva, a la actividad de las campañas agrícolas".

El presidente de la Mancomunidad manifestó también, que "esta es una comarca que necesita urgentemente diversificar su economía" y tener en cuenta que, "a día de hoy, está sometida a muchas dificultades por tratar de mantener unos cultivos que no disponen de suficiente agua para riego. Si el Gobierno Central no aprueba el trasvase y tampoco ofrece la alternativa de un proyecto puntero que compense esta situación, se cierran constantemente puertas y ya no se puede aguantar más". Dijo no entender "cómo se puede marginar una y otra vez a una comarca que representa a casi una tercera parte de los habitantes de la provincia."

Por otro lado, Juan Antonio García, destacó que "la ciudadanía ha tenido puestas sus expectativas en la apuesta de las administraciones superiores por el CEUS y ahora éstas se ven frustradas al difundirse la noticia de que no figura en los presupuestos generales del estado y que tampoco lo han recogido en las solicitudes de fondos a la Unión Europea. De este modo, ni se ayuda a las iniciativas privadas de nuestro empresariado, ni se contribuye con proyectos facilitados por lo público".

A través del proyecto CEUS se contaría con una base de pruebas para aviones no tripulados. Estaba previsto que dicha infraestructura se ubicara en el término municipal de Moguer, para lo cual, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento aseguran que han realizado ya los trámites administrativos, urbanísticos y ambientales dirigidos a facilitarlo.